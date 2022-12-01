. Fazıl Say ile Ece Dağıstan boşandı!
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Beyaz Gazete
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Fazıl Say ile Ece Dağıstan boşandı!

Fazıl Say, 25 Ocak 2019 tarihinde Ece Dağıstan ile Milano'da nikâh masasına oturmuştu. Ünlü çift, yaklaşık üç yıllık evliliklerini sessiz sedasız sonlandırdı. Beykoz Adliyesi'ne el ele giren ikili, dava sonrası da adliyeden el ele çıktı. "Evlendikten sonra birlikte yaşamadıkları" açıklaması ile geçtiğimiz yıl çok konuşulan ünlü piyanist, boşanma haberini sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ve fotoğrafla duyurdu.

Ekleme: 1.12.2022 - 00:40 Güncelleme: 1.12.2022 - 00:43 / Editör: Ozge Selin
Fazıl Say, Ece Dağıstan ile boşandıklarını açıkladı. Instagram hesabından mahkeme çıkışı el ele çekilen fotoğraflarını yayınlayan Say, altına şu mesajı yazdı:

Çok üzgünüm, eşim Ece ile evliliğimizi bugün sonlandırdık. Beykoz Adliye binasına el ele girdik, el ele çıktık Ece ile. Hatıralarımızı, anılarımızı, tüm güzel hikayelerimizi, seslerimizi, en iyi şekilde anacağım her zaman. Sevgi, aşk, emek, bağlılık ve şevkat dolu yedi yıllık bir sevgililik. Ben biliyorum. Dostlarım biliyor. Zor ve kötü bir dünyada, iki insan ezilebiliyor yüklerin altında, çare bulamıyor tedavi etmeye, 'bir ve iki birey arasında' bocalıyor. Bazen, dertlere yeniliyor, imkan olamıyor bir çıkışa, hem 'her şeye', hem de 'hiç bir şeye' yol alan ömürlerimizde.

Fazıl Say ile Ece Dağıstan boşandı!

"BELKİ BÖYLE DAHA İYİ"

'Yeni bir sayfa' vurgusu yapan 52 yaşındaki piyanist, "İki insan da mutlu olsun, Ece mutlu olsun. Ece hep iyi olsun. Böyle daha iyi belki. Yeni bir 'büyük' sayfa açılıyor 'büyük dönem' başlıyor, şimdi, yalnız hayatımda, iyi bir güzergah çizerek, iyiye yol almak istediğim, kendi yaşamıma sahip çıkacağım, sağlığıma, müziğe ve her şeye. Dostlarımla, hepimiz üzgünüz bugün. Sevgiyle, saygıyla, içtenlikle" ifadelerini kullandı.

Fazıl Say ile Ece Dağıstan boşandı!

'AYRI EVLERDE' YAŞIYORUZ DEMİŞTİ!

Fazıl Say ile Ece Dağıstan, Mart 2021'de yaptıkları açıklamayla dikkat çekmişti. Evlendikten sonra hiç birlikte yaşamadıklarını söyleyen çiftten Dağıstanlı “Biz sevgililiğe devam ediyoruz. Evlerimizi bile birleştirmedik. Ben Fazıl’a veya o bana, hâlâ sırt çantamızla gelip gidiyoruz” demişti.

Fazıl Say ile Ece Dağıstan boşandı!

Eşine katılan Fazıl Say ise “Asla sıkılmayız. Ayrı evlerde yeni aşıklar gibi yaşıyoruz. Herkesin kendi işi, çalışması, hayatının bireyselliği var” şeklinde konuşmuştu.

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