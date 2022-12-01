. Fazıl Say ile Ece Dağıstan boşandı!

Fazıl Say, Ece Dağıstan ile boşandıklarını açıkladı. Instagram hesabından mahkeme çıkışı el ele çekilen fotoğraflarını yayınlayan Say, altına şu mesajı yazdı:Çok üzgünüm, eşim Ece ile evliliğimizi bugün sonlandırdık. Beykoz Adliye binasına el ele girdik, el ele çıktık Ece ile. Hatıralarımızı, anılarımızı, tüm güzel hikayelerimizi, seslerimizi, en iyi şekilde anacağım her zaman. Sevgi, aşk, emek, bağlılık ve şevkat dolu yedi yıllık bir sevgililik. Ben biliyorum. Dostlarım biliyor. Zor ve kötü bir dünyada, iki insan ezilebiliyor yüklerin altında, çare bulamıyor tedavi etmeye, 'bir ve iki birey arasında' bocalıyor. Bazen, dertlere yeniliyor, imkan olamıyor bir çıkışa, hem 'her şeye', hem de 'hiç bir şeye' yol alan ömürlerimizde."BELKİ BÖYLE DAHA İYİ"'Yeni bir sayfa' vurgusu yapan 52 yaşındaki piyanist, "İki insan da mutlu olsun, Ece mutlu olsun. Ece hep iyi olsun. Böyle daha iyi belki. Yeni bir 'büyük' sayfa açılıyor 'büyük dönem' başlıyor, şimdi, yalnız hayatımda, iyi bir güzergah çizerek, iyiye yol almak istediğim, kendi yaşamıma sahip çıkacağım, sağlığıma, müziğe ve her şeye. Dostlarımla, hepimiz üzgünüz bugün. Sevgiyle, saygıyla, içtenlikle" ifadelerini kullandı.'AYRI EVLERDE' YAŞIYORUZ DEMİŞTİ!Fazıl Say ile Ece Dağıstan, Mart 2021'de yaptıkları açıklamayla dikkat çekmişti. Evlendikten sonra hiç birlikte yaşamadıklarını söyleyen çiftten Dağıstanlı “Biz sevgililiğe devam ediyoruz. Evlerimizi bile birleştirmedik. Ben Fazıl’a veya o bana, hâlâ sırt çantamızla gelip gidiyoruz” demişti.Eşine katılan Fazıl Say ise “Asla sıkılmayız. Ayrı evlerde yeni aşıklar gibi yaşıyoruz. Herkesin kendi işi, çalışması, hayatının bireyselliği var” şeklinde konuşmuştu.