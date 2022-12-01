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Engincan Ural boşanıyor mu?

Şarkıcı Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen Engincan Ural, 9 Ekim'de Merve Kaya ile Bodrum'da dünyaevine girmişti. Görkemli bir düğünle evlenen çiftin ihanet sebebiyle boşanacağı iddiası, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ayrılık kararı nedeniyle çok üzüldüğü haberleri çıkan Sibel Can'dan, söz konusu iddialara fotoğraflı cevap geldi.

Ekleme: 1.12.2022 - 00:43 Güncelleme: 1.12.2022 - 00:46 / Editör: Ozge Selin
1988-1999 yılları arasında evli kalan sunucu Hakan Ural ve şarkıcı Sibel Can’ın 30 yaşındaki oğulları Engincan Ural, geçtiğimiz nisan ayında Merve Kaya’ya evlilik teklifinde bulunmuş ve 'evet' yanıtını almıştı. Hazırlıkları tamamlayan Ural ve Kaya, 9 Ekim akşamı Bodrum’daki Villa Maçakızı’nda dünyaevine girmişti. Çiftin nikâhını, Bodrum Belediye Başkanı Yardımcısı Ummahan Yurt kıymıştı.

"İKİ GÜNÜ UNUTMA"

Engincan Ural’ın nikâh şahitleri arasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de vardı. Evlilik cüzdanını Merve Kaya’ya takdim eden Ömer Çelik, Engincan Ural’a “İki günü unutma; biri 9 Ekim, biri de 14 Şubat” sözleriyle takılmıştı.

Engincan Ural boşanıyor mu?

ARKADAŞLARI DA YALNIZ BIRAKMADI

Çifti bu mutlu günlerinde ailelerinin yanı sıra dostları da yalnız bırakmamıştı. Düğüne Hakan Sabancı ve Dila Tarkan gibi ünlü isimler katılmıştı. Sibel Can oğlunun düğününde sahne almış, sanatçı, nikâhın ardından şarkılarını oğlu, gelini ve davetliler için söylemişti. Melisa Ural da törene uzun zamandır aşk yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile katılmıştı.

DURU VE SERENGİL KAYITSIZ KALAMADI

Düğünden fotoğraflar paylaşan Sibel Can, çocuklarıyla verdiği bir pozu da kalp emojisiyle takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Ünlü ismin bu paylaşımına, meslektaşları Nükhet Duru ve Seren Serengil'den de yorum gelmişti. Nükhet Duru, Can'a; "Bebeğim sen büyüdün de kayınvalide sultan mı oldun? En güzel olduğun gibi en güzel günlerini gör inşallah" diye seslenirken; Seren Serengil de, "Ay maşallah çocuklarıyla arkadaş olan anne, zümrütüm benim" şeklinde yorum yapmıştı.

'İHANET' İDDİASI!

Evleneli henüz 1,5 ay olan çiftin ayrılacakları söylentisi magazin gündemine bomba gibi düştü. Ural'ın, eşi tarafından ihanete uğradığı ve evliliğin bitme sebebinin bu olduğu; ünlü ismin annesi Sibel Can'ın ise ayrılığa çok üzüldüğü iddia edildi.

Engincan Ural boşanıyor mu?

FOTOĞRAFLI YANIT

Bu iddiaların üzerinden çok geçmeden, Sibel Can'dan fotoğraflı bir yanıt geldi. 2.9 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden oğlunun ve gelininin düğünde çekilen bir karesini paylaşan 52 yaşındaki şarkıcı, fotoğrafa nazar boncuğu emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.

Şimdilerde Kanal D'nin ilgiyle izlenen 'Şarkılar Bizi Söyler' programında yer alan ünlü sanatçı, bu hamlesiyle 'ayrılık' haberlerini yalanlamış oldu.
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