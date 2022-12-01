. Eda Özülkü: Torun bakmayacağım!

1988 yılında meslektaşı Metin Özülkü ile dünyaevine giren ve eşiyle birçok popüler şarkıya imza atan Eda Özülkü'nün (56), 2004'te dünyaya gelen 'Baran' ve 'Volkan' adlarında ikiz erkek çocukları bulunuyor."ANNEM 'BANA GÜVENİP ÇOCUK YAPMA' DEMİŞTİ"İkiz erkek çocuk annesi olan Eda Özülkü, İpek Açar ile sohbetinde, "Torun bakmayacağım. 'Anneanneler torun bakar' gibi bir imaj var. Göz kulak olurum tabii ama annem de bana 'Bana güvenip çocuk yapma' demişti" sözleriyle espri yaptı.