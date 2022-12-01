. Eda Özülkü: Torun bakmayacağım!
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Eda Özülkü: Torun bakmayacağım!

Türk Pop Müziği'nin sevilen ismi Eda Özülkü, TRT Müzik'te yayınlanan 'İpek Yolu' progranına konuk oldu. Eda Özülkü ve İpek Açar, İstanbul Akademi Orkestrası eşliğinde, Alper Kömürcü direktörlüğünde düetler yaptılar.

Ekleme: 1.12.2022 - 00:46 Güncelleme: 1.12.2022 - 00:47 / Editör: Ozge Selin
1988 yılında meslektaşı Metin Özülkü ile dünyaevine giren ve eşiyle birçok popüler şarkıya imza atan Eda Özülkü'nün (56), 2004'te dünyaya gelen 'Baran' ve 'Volkan' adlarında ikiz erkek çocukları bulunuyor.

Eda Özülkü: Torun bakmayacağım!

"ANNEM 'BANA GÜVENİP ÇOCUK YAPMA' DEMİŞTİ"

İkiz erkek çocuk annesi olan Eda Özülkü, İpek Açar ile sohbetinde, "Torun bakmayacağım. 'Anneanneler torun bakar' gibi bir imaj var. Göz kulak olurum tabii ama annem de bana 'Bana güvenip çocuk yapma' demişti" sözleriyle espri yaptı.
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