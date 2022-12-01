. Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi...

2015 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni derece ile bitiren Melodi Bozkurt, bir süredir yüksek lisans için gittiği Kanada'da yaşıyor. Sevgilisi Ozan Özgül ile Toronto'da nikâh masasına oturan Bozkurt, güzel haberi ssyal medyada duyurdu. Çiftin birçok yakını, nikâhı online olarak izledi.'SOYADI' HAMLESİMelodi Bozkurt, Instagram hesabından takipçileriyle paylaştığı düğün fotoğrafına, 'Eşim' notunu düştü. Bozkurt'un, Instagram profiline eşinin soyadı olan Özgül'ü de eklemesi dikkat çekti.'ŞÜKÜRLER OLSUN BUGÜNLERİ DE GÖRDÜM'Türkücü Ceylan, kızının nikah fotoğraflarını sosyal medyada yayınladı ve kalp emojisiyle birlikte 'Rabbim'e şükürler olsun bugünleri de gördüm. Yavrularım elleriniz hiç ayrılmasın. Sizi çook seviyorum. Bir ömür boyu mutlu olun inşallah' mesajını yazdı.GÖRENLER ŞAŞTI KALDIDaha önce Selena Gomez, Gülşen, Elçin Sangu ve Kris Jenner'a benzetilen Ceylan, sık sık değiştirdiği imajıyla gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda saçlarını sarıya boyatan ünlü isim, yeni imajıyla bu kez de Marilyn Monroe'ya benzetilmişti. Spor tarzıyla hafta sonunun keyfini çıkartan Ceylan Avcı, objektiflere verdiği pozları Montaigne'in 'Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez' sözüyle paylaşmıştı.'BENDEN GENÇ DURUYORSUN ANNEM'48 yaşındaki Türk Halk Müziği ve arabesk müzik sanatçısı Ceylan'ın fotoğraflarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelirken; Erkan Bozkurt ile evliliğinden dünyaya getirdiği kızı Melodi de annesinin karelerine kayıtsız kalmamıştı. Bozkurt, annesinin fotoğrafına, 'Benden genç duruyorsun annem. Yerim senin güzelliğini sarı şekerim. Kraliçem. Maşallah' notunu düşmüştü.MELODİ BAMBAŞKA BİRİ OLDUÖte yandan Ceylan'ın kızı Melodi de değişimiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Yurt dışında yaşayan ve annesinin izinden giderek şarkıcı olmak için çalışmalar yapan Bozkurt'un yaptırdığı estetik müdahaleler dikkatlerden kaçmamıştı.