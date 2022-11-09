. Simge Sağın'dan annesine dev hediye
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Simge Sağın'dan annesine dev hediye

Sahnelerin iddialı isimlerinden biri olan Simge Sağın, yeni yıl için annesine müthiş bir jest yaptı.

Ekleme: 9.11.2022 - 09:22 Güncelleme: 9.11.2022 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı Simge Sağın, yılbaşında İstanbul'da bir otelde sahne alacak. 2023'e girerken hayranları ile buluşacak. Bunun için yüklü bir fiyata anlaştı.

Annesine hediye aldı

İstanbul'da bir otelle yılbaşı gecesi için 900 bin TL'ye anlaştı. Yaz başından beri konserden konsere koşan şarkıcı avansını da aldı. Avansı alır almaz üzerini tamamlayıp annesine 1 milyon TL değerinde bir otomobil hediye etti. Kendisine de 1 milyon 700 bin TL'ye Mercedes aldı.
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