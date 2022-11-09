. Ozan Akbaba'dan flaş açıklama!

Ozan Akbaba, başrolünde yer aldığı dizideki karakteri için izleyicilerden gelen olumlu yorumlar hakkında, "Ne yalan söyleyeyim onlarla aynı fikirdeyim. Çünkü gerçek olabilmek için elimden geleni yaptım, yapıyorum” şeklinde konuştu."MÜZİK BANA İYİ GELİYOROyunculuğun yanı sıra müzikle de ilgilenen Akbaba, "Set olmadığı günlerde neler yapıyorsunuz?" sorusuna, "Boş günlerimde ailemle vakit geçiriyorum. Birkaç saat bir şeyler düşünmemek ve ileriye dönük projelerim içinde yer alan müzikle ilgileniyorum. Müzik bana çok iyi geliyor" ifadelerini kullandı."ESPRİYLE KARIŞIK SADRİ ALIŞIK"Ünlü oyuncu, "Ozan Akbaba hayatı nasıl yaşar, hayata bakış açısı nasıl?" sorusunu ise "Hayatı espriyle karışık Sadri Alışık modelinde yaşıyorum. En ciddi durumlarda dahi mutlu olacak, hayata tutunacak bir dal bulmaya çalışıyorum" şeklinde cevapladı.