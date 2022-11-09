. Ozan Akbaba'dan flaş açıklama!
  • USD: 18,58 - 18,61
  • EURO: 18,69 - 18,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ozan Akbaba'dan flaş açıklama!

Ozan Akbaba, Gardırop dergisini konuştu ve hakkında bilinmeyenleri anlattı. TRT 1 dizisi 'Kasaba Doktoru'nun Doktor Hakan'ı, "Oyunculukta hayal ettiğim bir yer yok çünkü hayalimin sınırları yok" dedi.

Ekleme: 9.11.2022 - 23:51 Güncelleme: 9.11.2022 - 23:54 / Editör: Ozge Selin
Ozan Akbaba, başrolünde yer aldığı dizideki karakteri için izleyicilerden gelen olumlu yorumlar hakkında, "Ne yalan söyleyeyim onlarla aynı fikirdeyim. Çünkü gerçek olabilmek için elimden geleni yaptım, yapıyorum” şeklinde konuştu.

"MÜZİK BANA İYİ GELİYOR

Oyunculuğun yanı sıra müzikle de ilgilenen Akbaba, "Set olmadığı günlerde neler yapıyorsunuz?" sorusuna, "Boş günlerimde ailemle vakit geçiriyorum. Birkaç saat bir şeyler düşünmemek ve ileriye dönük projelerim içinde yer alan müzikle ilgileniyorum. Müzik bana çok iyi geliyor" ifadelerini kullandı.

Ozan Akbaba'dan flaş açıklama!

"ESPRİYLE KARIŞIK SADRİ ALIŞIK"

Ünlü oyuncu, "Ozan Akbaba hayatı nasıl yaşar, hayata bakış açısı nasıl?" sorusunu ise "Hayatı espriyle karışık Sadri Alışık modelinde yaşıyorum. En ciddi durumlarda dahi mutlu olacak, hayata tutunacak bir dal bulmaya çalışıyorum" şeklinde cevapladı.
Bakan Kurum'dan gençlere 'İstihdam' müjdesi! Seferberlik başlatıldı
CHP'nin ortakları birbirine girdi! HDP'den İYİ Parti'ye: 'Haddini bil Akşener!'
Can Ataklı'nın Togg hazımsızlığı bitmiyor: Gördüğü üretim bandına da inanmadı
Sağlık Bakanı Koca'dan Ek Ödeme Yönetmeliği değerlendirmesi: Yüzde 20'den yüzde 40'a yükseldi!
Tunç Soyer'in nöbet şovuna gerekli ilgi gelmeyince belediye personeline 'zorunlu katılım talimatı' gönderdi
Togg'un ilk deneyim merkezi İstanbul'da açıldı! Vatandaşlar canlı görme fırsatı bulacak...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Cezayir'de konuştu!
Tarihin en yoğun katılımlı İTO seçimi tamamlandı!
Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz!
İTO Başkanı Şekip Avdagiç: 195 meclis üyesiyle açık ara kazandık
Putin'den LGBT hamlesi: Sapkınlığa 'dur' diyor!
MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist teslim oldu!
Rusya'dan kritik hamle! Çekilme talimatı verildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a gidiyor...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: Tarihin en yüksek oyunu alacağız
Külliye'de kritik zirve! Başkan Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
CHP'nin ortakları birbirine girdi! HDP'den Meral Akşener'e ağza alınmayacak laflar: 17 bin faili meçhulun hesabını ver, haddini bil
Vladimir Zelensky: Toprağımızın bir santimini vermeyeceğiz
Ataşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön rüşvet alırken görüntülendi
Ucuz gıda bakkala geliyor! KOOP Market dönemi başlıyor: Tarım Kredi ürünleri aynı fiyattan satılacak!
Yerin dibinde bulundu: Gizli tünel her şeyi ortaya çıkardı

Yerin dibinde bulundu: Gizli tünel her şeyi ortaya çıkardı

iPhone 14, bekleyenlere kötü haber!

iPhone 14, bekleyenlere kötü haber!

'Türkiye Aile Desteği' ödemeleri bugün hesaplara yatacak

'Türkiye Aile Desteği' ödemeleri bugün hesaplara yatacak

Kredi çekecekler dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Tamamen değişiyor

Kredi çekecekler dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Tamamen değişiyor

Çöpten yedi bin konutun elektriği çıkıyor

Çöpten yedi bin konutun elektriği çıkıyor

Berlin Duvarı’nın yıkılışının üzerinden 33 yıl geçti

Berlin Duvarı’nın yıkılışının üzerinden 33 yıl geçti