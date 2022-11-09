Işın Karaca'dan şok evlilik açıklaması!

Ünlü şarkıcı Işın Karaca önceki akşam yakın arkadaşı Mine İpek'in düğününe sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile beraber katıldı. Işın Karaca gecede şu açıklamayı yaptı: "Arkadaşlar, biz Can'la evlendik. Şaka değil, şu an evliyiz."

Ünlü şarkıcı Işın Karaca önceki akşam yakın arkadaşı Mine İpek'in düğününe katıldı.



Sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile soruları yanıtlayan Karaca, şunları söyledi: 'Kızıma bakıyorum, sevgilimle gezip tozuyorum. İzmir'e gidip geliyorum, İstanbul'u hiç sevmiyorum, o kadar soğudum İstanbul'dan' dedi. Karaca 'Sizi bir daha gelinlikle ne zaman göreceğiz?' sorusuna ise ''Can bak ya yine belalı soruyu soruyorlar. Arkadaşlar biz Can'la evlendik, şaka değil'' diyerek parmağındaki tek taşını gösterdi.



IŞIN KARACA KİMDİR?



Londra'da doğan Işın Karaca, öğrencilik yıllarında başladığı müzik hayatını Londra IV King Edward Okulu'nda Tiyatro okurken de sürdürdü. 1973 yılında Londra'da doğdu. Kıbrıslı restoran işletmecisi Şeniz Büyükkaraca ile Afyonlu emlakçı olan Ali Büyükkaraca'nın ilk çocukları olarak dünyaya gelmiştir. İngiltere'de Müzikal Tiyatro üzerine eğitim gördü. 19 yaşında yaptığı Soner Kıvanç ile yaptığı ilk evlilikten Erda Kıvanç (1993) adında bir oğlu vardır. İlk eşinden daha sonra boşandı. Silist, sanat ve klip yönetmeni Sedat Doğan'la 2009'dan beri birlikteliğini 2010 yılı kasım ayı sonunda noktalamıştır. Tekrar barışan çift, 30 Mayıs 2011 tarihinde evlenmiştir. İkinci çocuğu Mia 2011 yılında dünyaya gelmiştir. İkinci eşi Sedat Doğan ile Eylül 2012 tarihinde boşanmaya karar vermişlerdir. Boşanma davası sırasında barışan çift daha sonra tekrar ayrılarak, 6 Kasım 2013 günü anlaşarak boşanmıştır. Işın Karaca 28 Aralık 2016 tarihinde ise Tuğrul Odabaş ile evlendi. Kasım 2019'da Karaca, Tuğrul Odabaş'tan tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.































