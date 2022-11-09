Eski aşkı Kerem Bursin'e destek oldu

Geçtiğimiz aylarda eski aşkı Kerem Bürsin ile tekrar bir araya geldiği düşünülen ancak bu iddiaları yalanlayan oyuncu Yağmur Tanrısevsin, önceki gün Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü isim, eski sevgilisinin "Piyasada toksik erkek oyuncular var" açıklamasının hatırlatılması üzerine Bürsin'e destek verdi.

Elele dergisinin Mayıs sayısının kapağında yer alan ünlü oyuncu Yağmur Tanrı Sevsin, hayattaki değerlerinden bahsederek; "Adaletsizlik ve haksızlık benim hiç tahammül edemediğim bir şey. Bana ya da başkalarına fark etmez. O zaman içimden bir güç çıkıyor; ortalığı kasıp kavurabileceğim. Beni iyi tanıyan herkes, en değer verdiğim şeyin bu olduğunu bilir" demişti.



"AŞKTA BENCİLLİK OLMAMASI GEREK"



Tanrısevsin, “Hangi tür davranışlar o kişiden uzaklaşmanıza sebep olur?” sorusuna, "Kendini çok özel ve değerli görüp, başka insanları sahip olduklarından ya da olamadıklarından dolayı küçümseyenlerden koşarak uzaklaşabilirim" yanıtını vermişti.



Ünlü oyuncu, aşkta asla olmaması gereken şeyleri ise şöyle sıralamıştı:



Bencillik ve haksızlık olmaması gerekenler. Paylaşım, paylaşabilmek ise olmazsa olmaz benim için. Bunun aşkı ve heyecanı devam ettirdiğini düşünüyorum.



"ÇOK SEVMİYORUM ALIŞVERİŞİ"



Güzel oyuncu, bu açıklamalarının ardından son olarak bir marka için sokak çekimi yaptığı Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Yakında bir projeyle ekranlarda yer alacak olan oyuncu, ayaküstü basın mensuplarıyla konuşarak kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Tanrısevsin, çok fazla alışveriş tutkusu olmadığını anlatıp; "Çok sevmiyorum alışverişi, ama tabii ki de her kadın kadar yapmak gerek" diye konuştu. Ünlü isim, "Alışverişe çok fazla para harcar mısınız?" sorusuna ise "Olduğu kadarıyla idare ediyorum" yanıtını verdi.



ESKİ SEVGİLİSİNE DESTEK



Yağmur Tanrısevsin, eski erkek arkadaşı Kerem Bürsin'in yaptığı, "Piyasada toksik erkek oyuncular var. Yanlarındaki oyuncunun kim olacağına bile onlar karar veriyor, yapımcıların işine karışıyorlar" şeklindeki açıklamasına; "Tabii ki de öyle olmamalı. Bunlar çok yanlış" sözleriyle destek verdi.



"PROFESYONEL OLMAK LAZIM"



Oyuncu, "Siz aranızın olmadığı bir isimle kamera önüne geçer misiniz?" soru üzerine şu ifadeleri kullandı: Genelde tabii ki senaryo ve karakter benim için çok önemli. Öyle bir durumum olmadı, umarım olmaz da. Tabii ki profesyonel olmak lazım böyle durumlarda. Bu şekilde davranırsak profesyonellik olmaz, benim için bu önemli. Senaryo okuduğumda içime sinen, doğru bir iş olursa işe başlıyorum.



NE OLMUŞTU?



Kanal D'de 2013-2014 yıllarında yayınlanan ve fenomen olan 'Güneşi Beklerken' dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen Bürsin ve Tanrısevsin, sürpriz sosyal medya hamlesi ile hayranlarını sevindirmişti. Bir yıl aşk yaşayan oyuncular, 2014'te ilişkilerini noktalamıştı. O dönem evlenecekleri konuşulan çiftin, başka projelerde yer almaları nedeniyle birbirlerine zaman ayıramadıkları için ayrıldığı iddia edilmişti. Kerem Bürsin'in, final yapan 'Sen Çal Kapımı' dizisinde başrolü paylaştığı Hande Erçel'den ayrıldıktan sonra eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'le sosyal medyada yeniden takipleşmesi, "Aşk yeniden mi?" sorusunu akıllara getirmiş; ancak Tanrısevsin bu iddiaları yalanlamıştı.

