. Beyazıt Öztürk: İddialar gerçek dışı!

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Beyazıt Öztürk'ün annesi Nurten Öztürk'ün hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.Ünlü şovmenin her zaman bahsedip dilinden düşürmediği annesinin, beyin kanaması geçirdiğine ilişkin haberler basına yansıdı. Ancak Beyazıt Öztürk'ün yakın çevresinden alınan bilgiye göre iddialar asılsız çıktı. Ünlü şovmenin annesinin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Sosyal medya hesabından da yaptığı paylaşımla konuya ilişkin açıklamada bulunan Beyazıt Öztürk, "Annemin sağlığı ile ilgili çıkan haberler asılsızdır. Bu vesile ile endişelenen ve arayan herkese teşekkür ederiz" dedi.