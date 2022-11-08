. Yatak pozuyla sosyal medyayı salladı!

43 yaşında ve iki çocuk annesi olmasına rağmen genç kızlara taş çıkaran Çağla Şıkel yatak pozu ile ilgi odağı oldu. Podyumların ve ekranların aranan tescilli güzeli Çağla Şıkel, 2015 yılında iki oğlunun babası Emre Altuğ ile evliliğini noktalamıştı. Boşandıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmemeye özen gösteren Çağla Şıkel sosyal medyanın merak edilen isimlerinden. Zamanının büyük kısmını spora ayıran Çağla Şıkel emeğinin karşılığını muhteşem fiziği ile alıyor. Kaslı vücudu ile övgüleri toplayan Çağla Şıkel'in yatak pozuna yine karın kasları damga vurdu. İşte beğeni yağmuruna tutulan Çağla Şıkel'in yatak pozu...

Çağla Şıkel yatak pozu ile güzelliğini konuşturdu! Sosyal medyada gündeme oturdu.Podyumların ve ekranların aranan tescilli güzeli Çağla Şıkel, 2015 yılında iki oğlunun babası Emre Altuğ ile evliliğini noktalamıştı. 43 yaşında ve iki çocuk annesi olmasına rağmen genç kızlara taş çıkaran Çağla Şıkel yatak pozu ile ilgi odağı oldu. Boşandıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmemeye özen gösteren Çağla Şıkel sosyal medyanın merak edilen isimlerinden. Zamanının büyük kısmını spora ayıran Çağla Şıkel emeğinin karşılığını muhteşem fiziği ile alıyor. Kaslı vücudu ile övgüleri toplayan Çağla Şıkel'in yatak pozuna yine karın kasları damga vurdu.