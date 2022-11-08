Metin Yıldız, kalp krizi geçirdi

Ünlü oyuncu Yıldız, cuma günü sabaha karşı evinde kalp krizi geçirdi.

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ekibinde yer aldığı skeçlerle ünlenen oyuncu Metin Yıldız, geçtiğimiz cuma günü sabaha karşı evinde kalp krizi geçirdi. Oyuncuyu hastaneye eşi Ceylan Yılmaz yetiştirdi.



Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Yıldız'ın tıkanan iki damarına anjiyo yapıldı.



Taburcu oldu



İki gündür hastanede olan Metin Yıldız, dün öğlen saatlerinde hastaneden taburcu olarak evinde istirahate çekildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen oyuncu, sevenlerini de korkuttu.