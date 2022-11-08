. Kardeşinin sağlık durumunu açıkladı!
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Beyaz Gazete
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Kardeşinin sağlık durumunu açıkladı!

Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz'un, lenf kanseri (lenfoma) nedeniyle tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Ünlü müzisyen, son olarak 1.5 ay önce "Gerekenler yapılmakta, tedavi iyi geçiyor" ifadelerini kullanmıştı. Athena Hakan'ın ikizi Gökhan Özoğuz, katıldığı film galasında, merak konusu olan kardeşinin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Ekleme: 8.11.2022 - 21:06 Güncelleme: 8.11.2022 - 21:08 / Editör: Ozge Selin
Hakan Özoğuz, 11 Ağustos'ta Twitter hesabından "Daha önce de paylaşmış olduğum rahatsızlığımın tedavisinden dolayı önümüzdeki konserlerin bazılarında yer alamayabilirim. Sahalarda görüşmek üzere arkadaşlar" mesajını yayınlamıştı. Lenfoma (lenf kanseri) tedavisi nedeniyle bir süredir Athena'nın bazı konserlerine katılmayan müzisyen, en son grubun 9 Eylül’de Harbiye Açıkhava’da verdiği konserde sahneye çıkmış, kilo verdiği dikkatlerden kaçmamıştı.

"SENELERDİR SESSİZ ŞEKİLDE İLERLİYORDU"

Lenf kanserine yakalandığı ortaya çıkan ve sağlık durumu merak konusu olan ünlü gitarist, geçtiğimiz eylül ayında sosyal medya üzerinden yeni bir açıklamada bulunmuştu.

Öncelikle bana şifa dileyen herkese çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız dostlar. Senelerdir sessiz bir şekilde izlenen hastalık, tedavi aşamasına geldiği için gerekenler yapılmakta ve iyi de geçiyor. Aralarda konserlerde birlikte olmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.

Kardeşinin sağlık durumunu açıkladı!

"GEÇTİ GİTTİ"

Tedavisinin iyi gittiğin açıklayan Hakan Özoğuaz'ın paylaşımına; şarkıcı Şevval Sam "Geçti gitti" yorumunu yazarken, yönetmen Murat Şeker'den ise "Kardeşim acil şifalar" mesajı gelmişti.

Kardeşinin sağlık durumunu açıkladı!

"10 YILDIR OLAN BİR ŞEYDİ"

Gökhan Özoğuz, dün akşam Nejat işler, Rıza Kocaoğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Ali Seçkiner Alıcı, Gökhan Kıraç, Engin Hepileri, Yaren Alaca, Erkan Kolçak Köstendil ve Erkan Can’ın rol aldığı 'Tamirhane' filminin galasına katıldı. Ünlü şarkıcı, ikizi Hakan Özoğuz'un son durumu hakkında bilgi verdi.

Athena Gökhan, "Kardeşimin durumu gayet iyi. Zaten 10 yıldır olan bir şeydi ama son zamanlarda biraz hareketlendi hastalığı. Tedavi oldu bitti. Şu an gayet iyi ve her şey yolunda" dedi.

Kardeşinin sağlık durumunu açıkladı!

LENFOMA NEDİR?

Lenfoma, vücudun savunma hücreleri olan lenfositlerin kanserleşerek kontrolsüz büyümesidir. Lenf kanserinin en sık görüldüğü yerler; lenf bezleridir. Lenf bezleri vücudun en önemli savunma mekanizmalarından biridir. Vücudumuzda bulunan binlerce lenf bezi, enfeksiyon ve hastalıklara karşı direnmemizi sağlayan bağışıklık sisteminin en önemli parçasıdır. Yaşanan enfeksiyonlar sırasında lenf bezleri büyüyor. Hastalık sona erdiğinde ise yeniden eski boyutlarına dönüyor. Bu durum son derece normal olan bir mekanizmanın göstergesi. Lenfoma meydana geldiğinde ise lenfatik sistemin hücreleri olan lenfositler bozuluyor ve çoğalıyor, böylece daha anormal hücreler oluşturuyor.
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