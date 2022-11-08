. Kaan Cüreklibatır'dan flaş açıklama...
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Kaan Cüreklibatır'dan flaş açıklama...

Türk sinemasına damga vuran yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın, kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği Ulus'ta bulunan özel bir hastanede bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen 28 Haziran 2022 tarihinde hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın efsane isminin oğlu Kaan Cüreklibatır, yaklaşık 4.5 ay geçmesine rağmen yaşadıkları tarifsiz acının hâlâ taze olduğunu söyledi.

Ekleme: 8.11.2022 - 20:52 Güncelleme: 8.11.2022 - 20:54 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu kadrosunda Nejat işler, Rıza Kocaoğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Ali Seçkiner Alıcı, Gökhan Kıraç, Engin Hepileri, Yaren Alaca, Erkan Kolçak Köstendil ve Erkan Can’ı buluşturan 'Tamirhane' filminin galası dün akşam gerçekleşti. 28 Haziran'da vefat eden Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Cüreklibatır da galaya katılan ünlü isimler arasındaydı.

"İÇİMİZDE HALA BİR BOŞLUK VAR"

Kaan Cüreklibatır, "Babamı kaybettikten sonra durgunuz, içimizde bir boşluk var. Kolay değil, bir türlü alışamadık yokluğuna. Hâlâ filmlerini izliyoruz, geçen çocuklarla izledik. Ölümsüz, ölümsüz! Bu kadar film, bu kadar anı biriktirmiş ve bize de aktarmış. Ne mutlu bize onun değerleriyle büyümüşüz" açıklamasını yaptı.

Kaan Cüreklibatır'dan flaş açıklama...

"HALK TELİFİ SEVGİSİYLE VERDİ"

Usta oyuncunun rol aldığı filmlerin sayısız kez televizyon kanallarında yayınlandığı hatırlatılan ve "Telif beklentiniz var mı?" sorusu yöneltilen 46 yaşındaki Cüreklibatır, "Filmleri bize miras. Babam da hayattayken teliften hiç bahsetmedi. Halk onun telifini sevgisiyle verdi. Kimseden telif beklemiyoruz. Halkın sevgisi babama ve bize yeter" ifadelerini kullandı.

Kaan Cüreklibatır'dan flaş açıklama...

"BABAMIN BİZE TEK VASİYETİ VARDI"

"Cüneyt Arkın'ın bizim bilmediğimiz bir vasiyeti var mıydı?" sorusu üzerine ise Kaan Cüreklibatır şu yanıtı verdi:

Babam hep 'İyi insan olun. Çocuklarınızı da aynı şekilde iyi insan olarak yetiştirin' derdi. Filmlerini izleye izleye çok şükür iyi insan olmasını öğrendik. Bize tek vasiyeti buydu. Sokağa çıktığımızda 'Babanız çok saygıdeğer bir insandı. Sizi de ne güzel yetiştirmiş' sözleri, insanların büyük sevgisi bize yetiyor.
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