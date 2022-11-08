Demet Şener: Şiddeti affetmem!

Demet Şener, önceki gün sevgilisi Tolga Arman ile Etiler’de görüntülendi. Eski manken, yakın arkadaşı Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş tarafından darp edildiği iddiaları hatırlatılınca, meslektaşının Türkiye'ye dönmesini beklediğini söyledi. "Ben onun hep iyi olmasını isterim" diyen Demet Şener, "Şiddete maruz kalsanız geri dönüşü olur mu?" sorusuna net bir yanıt verdi.

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş arasında geçtiğimiz günlerde tatsız bir olay yaşanmıştı. Ünlü çiftin Emirgan’da trafikte seyir halindeyken başlayan tartışmasının, fiziksel şiddete dönüştüğü öğrenilmişti. Üç yıllık eşini darp ettiği sırada yan araçtaki çiftin otomobilin önünü keserek müdahale etmesiyle araçtan kurtarılan 45 yaşındaki Ebru Şallı, ağlama krizi geçirdiği öne sürülmüştü. Olay yerinden hızla uzaklaşan Akkuş, sinirli tavırlarıyla dikkat çekmişti. Ünlü modeli bir mekana götüren vatandaşlar, ambulans çağırmıştı. Sağlık kontrolü yapılırken mekana polis memurları çağrılmıştı. İfadesi alınan Şallı’nın “Şikayetçi değilim. O benim kocam” dediği öğrenilmişti. Şallı, taksiye binerek Emirgan’dan ayrılmıştı.



YALANLAMIŞTI



Ünlü manken, “Bu kadarı ayıp artık. Gerçek olmayan haber. Neden kafanıza göre yapıyorsunuz?” diyerek, Milliyet Cadde'nin ‘Araçta Şiddet’ başlıklı özel haberini kesin bir dille yalanlamıştı. Ancak TV8'de ekranlara gelen ‘2. Sayfa’ programına telefonla bağlanan görgü tanığı ise canlı yayında magazin gündemine bomba gibi düşen olayı doğrulamıştı.



"ÇIĞLIK GİDEREK ARTTI"



8 Ekim, saat 14.30 sıralarında Emirgan’dan Beşiktaş’a doğru ilerlerken bir anda çığlık sesi duyduğunu belirten tanık, "8 Ekim saat 14.30 sularında Emirgan'dan Beşiktaş'a doğru giderken tam bu kahvaltı yapılan mekanlar sebebiyle oluşan trafikte sıkışmış halde ilerlerken bir anda çığlık sesi duyduk. Önce çocuk düştü sandık ve tepki vermedik. Daha sonrasında çığlık gittikçe arttı. Artık dayanamadık. 'Ne oluyor' diye arkamızı döndüğümüzde arkadaki araçta bir kadının inmeye çalıştığını, adamın ise zorla kapıyı kapattığını ve kadının üstüne abanarak hem bir yandan eliyle direksiyonu kontrol ettiğini, bir yandan da kadını kapının ucuna kadar sıkıştıracak şekilde ittiğini gördük" şeklinde konuşmuştu.



"ŞİDDET GÖRSEM SÖYLERİM"



Bu açıklamaların ardından sessizliğini bozan Ebru Şallı ise şu ifadeleri kullanmıştı:



"Artık bir şey yazmak ve açıklamak istemiyorum. Ben açıklamamı yaptım. Bunun üzerine birilerini yayına bağlayıp devam etmek nedir ya? Beni çağırdınız her yere çıkmam için. Çıkmıyorum çünkü anlatacak bir şeyim yok. Sordunuz, ben de açıklamamı yaptım. Bitti, konu kapandı. Siz aile değil misiniz? Aile arasında, karı koca arasında tartışma da olur, fikir ayrılıkları da olur. Sizde olmuyor mu hiç? Yoksa robot gibi mi yaşıyorsunuz anlamadım. Şiddet görsem zaten söylerim, ayrıca şikayetimi de yaparım. Annem yapsa, onu da şikayet ederim."



"İKİMİZ DE BİRBİRİMİZİN DEĞERİNİ BİLİYORUZ"



Demet Şener, sevgilisi Tolga Arman'la önceki gün Etiler’deki bir mekanda görüntülendi. Hafta sonunu baş başa kahvaltı yaparak geçiren çift, çıkış kapısında soruları yanıtladı. Hayli keyifli olduğu görülen çiftten Tolga Arman’a sevgilisi Demet Şener’in, "Tolga çok sevilmeye hak eden birisi” sözleri hatırlatılınca, "İkimiz de birbirimizin değerini biliyoruz. Bunun hep anını yaşamak istiyoruz. Çok da güzel gidiyor her şey” dedi.





"BEN ONUN HEP İYİ OLMASINI İSTERİM"



Ebru Şallı’nın, eşi Uğur Akkuş tarafından darp edildiği iddiaları Şener’e hatırlatılınca, "Ebru’yla ya da üçüncü şahıslarla ilgili benim konuşmam çok doğru değil. Olayın tam gerçeği nedir bilmeden bununla ilgili yorum yapmam ben” dedi. Çok yakın arkadaşı olduğunu sözlerine ekleyen Şener, "Sürekli mesajlaşıyorum, döndüğü zaman da buluşacağız. Ben onun hep iyi olmasını isterim, herkesin iyi olmasını isterim” dedi. Demet Şener, "Şiddete maruz kalsanız geri dönüşü olur mu?" sorusunu "Affetmem" diye cevapladı.

