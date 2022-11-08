. Aslı Turanlı'dan Burak Çelik açıklaması...
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Aslı Turanlı'dan Burak Çelik açıklaması...

Aslı Turanlı, birlikte rol aldıkları dizi erken final yapan Burak Çelik'e gönlünü kaptırmıştı. Eylül ayının ilk haftasında birlikte görüntülenen ikiliden Turanlı, sevgilisine aşkını sosyal medya hesabından paylaştığı romantik pozlarla ilân etmişti. Güzel oyuncu, aynı zamanda meslektaş olduğu sevgilisine güvendiğini ve bunun için hiç pişman olmadığını söyledi.

Ekleme: 8.11.2022 - 20:55 Güncelleme: 8.11.2022 - 20:57 / Editör: Ozge Selin
İş insanı Besim Çırak ile Aslı Turanlı'nın yaklaşık bir yıllık ilişkisi, geçtiğimiz haziran ayında bitmişti. 'Turanlı, kadrosunda yer aldığı ve erken final yapan dizideki rol arkadaşı Burak Çelik'le yeni bir aşka yelken açmıştı. Çelik, “İlişkiniz dizi setinde mi başladı?” sorusuna, “Biz öncesinden tanışıyorduk zaten” yanıtını vermişti.

'BURAK'A ÇOK GÜVENİYORUM'

Avis Mag dergisine açıklamalarda bulunan Aslı Turanlı, ¨Birçok konuda erkek arkadaşım Burak ile kontakt halindeyim. Görmediğim şeyleri görebiliyor ve ona gerçekten çok güveniyorum. Onu dinlediğim için şu ana kadar hiç pişman olmadım' dedi.

Aslı Turanlı'dan Burak Çelik açıklaması...

'EN SEVDİĞİM HALİMDEYİM'

Yeni şeyler keşfettiği bir dönemde olduğunu belirten oyuncu, 'İnsanları daha çok sevdiğim bir dönem, sanırım aşkla da alakası var. En sevdiğim halimdeyim. Doğru insanı bulunca doğru bakıp, doğru görebiliyorsunuz¨ şeklinde konuştu.

Aslı Turanlı'dan Burak Çelik açıklaması...

'STALK YAPAMIYORUM'

Sosyal medyada fake bir hesabı olmadığını dile getiren 28 yaşındaki güzel, 'Sosyal medyada stalk yapamıyorum çünkü onun için fake bir adrese ihtiyaç var sanırım. Sosyal medyayı sevmiyor değilim, kendimi dengelemeye çalışıyorum. Çok fazla içine düştüğünde o dünyadan çıkamazmışım gibi geliyor. Telefon benim için sadece iş¨ ifadelerini kullandı.

'EVLİLİK TEKLİFLERİ ALDIM'

Turanlı, geçtiğimiz nisan ayında Bebek'te görüntülenmiş, kot üzerine giydiği rengarenk tişörtüyle yazı erken getirmişti. Genç oyuncu, 'Hiç evlenme teklifi aldınız mı?' sorusunu, 'Evlenme teklifleri aldım. Uzun süreli ilişkiler yaşayınca öyle teklifler aldığım olmuştu. Ama yaşımdan dolayı öyle bir şey düşünmedim' şeklinde cevaplamıştı.

'BAZEN ÇOK KONUŞUYORUM'

Evliliği düşünmediğini belirten Aslı Turanlı, 'Ben bazen çok konuşuyorum' diyerek, aynı evi paylaşacağı insanın tek sıkıntısının çok konuşması olacağını söylemişti.
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