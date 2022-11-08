. Arda Kural sinyali verdi!
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Beyaz Gazete
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Arda Kural sinyali verdi!

'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla bir döneme damga vuran Arda Kural, psikolojik sorunların etkisiyle uzun süre özel hayatıyla gündeme gelmişti. Sıkıntılı günleri geride bırakan oyuncunun değişimi şaşırttı. Saçlarını kestiren Arda Kural'ın verdiği kilolar da dikkatlerden kaçmadı. "Ben hazırım" notuyla son halini paylaşan Kural'a sevenlerinden yorum yağdı.

Ekleme: 8.11.2022 - 20:58 Güncelleme: 8.11.2022 - 21:01 / Editör: Ozge Selin
2000'li yılların ilk dönemlerinde 'Yerli Leonardio DiCaprio' olarak anılan Arda Kural, büyük bir hayran kitlesine sahip olduğu eski günlerine dönmeye çalışıyor. Psikoz teşhisi konulmasının ardından uzun süre hastalıkla mücadele eden oyuncu, 20 gün de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü.

'ÇOK ACI ÇEKMİŞTİM'

'Eyvah Kızım Büyüdü' dizisinde Yıldız Asyalı ile rol alan Kural , 'Yıldız ilk aşkımdı. İlk aşkıma çok tutulmuştum. Aklımda ondan başkası geçmiyordu. Hayatım Yıldız olmuştu, hep onu düşünüyordum. Sette Yıldız, evde Yıldız... Kasıtlı olarak değil ama bizi ayırdılar. 'Önünüzde parlak bir gelecek var, birbirinizin önünü kesmeyin' deyip ayırdılar. Çok acı çekmiştim. O günlere ait her şeyi hatırlıyorum ama hatırlamak istemiyorum' demişti.

Arda Kural sinyali verdi!

'ARDA'YI KARŞIMDA GÖRSEM ELİM AYAĞIM TİTRER'

Kural'ın sözlerine cevap veren Asyalı, 'Bir de bana sorsunlar. İlk aşk olduğu için çok kuvvetliydi. Öyle bir duygu ben daha hiç yaşamadım. Bizi ayırdılar. İşin içinde her şey vardı. Biz onunla normal bir arkadaşlık geçiremedik, zordu. Biz ne zaman bir araya gelsek ağlaşırız. Birkaç yıl önce karşılaştık hatta bir araya gelmeye çalıştık. O zaman depresyonda olduğu için olmadı. Arda'yı karşımda görsem elim ayağım titrer. Üzücü bir şey ama her şey kısmet ve alın yazısı' açıklamasını yapmıştı. Daha sonra ikili, 2. Sayfa'nın canlı yayınına konuk olmuş ve yıllar sonra bir araya gelmişti.

Arda Kural sinyali verdi!

GÜVENLİK GÖREVLİSİNE YUMRUK ATTI

Arda Kural, geçtiğimiz aylarda Büyükçekmece sahilde bir mekanın işletmecisini darp edip, kavga çıkarmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kural, işletmenin özel güvenlik görevlisi Gökhan Yıldız'a yumruk atmıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, oyuncuyu ifadesini almak üzere polis merkezine götürmüştü.

Arda Kural sinyali verdi!

ANNESİNİ TEHDİT ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Öte yandan Arda Kural'ın bu olaydan önce ailesi ile yaşadığı tartışma nedeniyle polis merkezine götürüldüğü öğrenilmişti. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Kural'ın sadece kardeşini darp suçlamasını kabul ettiği, diğerlerini ise reddettiği öğrenilmişti. Kural hakkında bir aylık evden uzaklaştırma kararı çıkartılmıştı.

Arda Kural sinyali verdi!

SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Kural, zor günleri atlattı. Oyuncu, 'Yıldızlara Bak' filmi ile mesleğine de geri döndü. Altan Erkekli, Tarık Pabuçcuoğlu ve Güven Hokna ile aynı seti paylaşan oyuncu, önceki gün Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

'EFSANE GERİ GELMİŞ'

42 yaşındaki oyuncu, 'Ben hazırım' mesajını kamera emojisiyle paylaştı. Kural'ın, saçlarını kestirdiği ve oldukça kilo verdiği görüldü. Ünlü oyuncuya; 'Eski Arda geri gelmiş', 'İşte benim tanıdığım Arda', 'Mekanın sahibi geliyor', 'Efsane geri gelmiş' şeklinde övgü dolu yorumlar geldi. Kural'ın, yaklaşık altı ay önce 15 kilo verdiğine dair haberler de basına yansımıştı.
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