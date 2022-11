Alina Boz'dan evlilik açıklaması

'Minik Serçe' lakaplı sanatçı Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Alina Boz, "evlilik" sorularına yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "Beş yıldır soruyorsunuz. Zaten olursa da haberiniz olur ama benim için şu an kariyer ön planda. Kariyerime bakıyorum" açıklamasını yaptı

Son dönemin popüler oyuncuları arasında yer alan Alina Boz, önceki akşam Şişli'deki bir mekanda objektiflere yansıdı. Boz, kendisini görüntüleyen muhabirlere, "Uzun zamandır denk gelemiyorduk. Sevindim sizleri gördüğüme..." dedi.



"İLK DEFA BU KADAR UZUN DİNLENDİM"



Basın mensuplarının, "Bu süreçte neler yaptınız?" sorusuna yanıt veren Alina Boz, "Eğitim hayatıma önem verdim. İyi geldi dinlemek... 13 yaşımdan beri ilk defa bu kadar uzun dinlendim." ifadelerini kullandı.



Sinema projesinden de bahseden Boz, "Dönem filmimizi çektik. Pandemiden dolayı biraz sarktı ama eylül ayı gibi yayınlanır büyük ihtimalle." açıklamasını yaptı.



"TERS KÖŞE İSTEDİĞİM BİR ROL VAR"



Muhabirlerin, "Bir dizi projeniz olacak mı?" sorusuna Alina Boz, "Şu anda anlaştığımız bir yer yok. Umut ediyoruz ki yakın zamanda görüşmelerim olacaktır. Ters köşe istediğim bir rol var tabi ama ben daha çok çalışacaklarıma özen gösteriyorum. Senaryoya ve ekibe dikkat ediyorum." cevabını verdi.



"BODRUM'A GİDEBİLİRİM"



Tatil planlarından söz eden Boz, "Deniz kenarında olmayı tercihi ediyorum. Bodrum’da geçen sene Sezen Aksu’yu ziyarete gittik. Bir de su sporları yapmayı seviyorum. Bu yüzden yine Bodrum’a gidebilirim." dedi.



"EVLİLİK YOK, ÖNCE KARİYER"



'Minik Serçe' lakaplı sanatçı Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile olan ilişkisi hakkında açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, "Çok güzel gidiyor, zaten yıllardır da iyi gidiyor." şeklinde konuştu. Muhabirlerin, "Sezen Hanım size, 'Evlenin' diye baskı yapıyor mu? Evliliği düşünmüyor musunuz?" sorusunu da yanıtlayan Alina Boz, "Beş yıldır soruyorsunuz. Zaten olursa da haberiniz olur ama benim için şu an kariyer ön planda. Kariyerime bakıyorum." ifadelerini kullandı.



İTİRAF ETTİ: KENDİMİ KAYBEDİYORUM!



Öte yandan daha önce hakkında bilinmeyenleri anlatan Alina Boz, galalarda panik atak yaşadığını açıklamıştı. Konuyla alakalı konuşan Boz, "Galalarda gerçekten çok zorlanıyorum. Bu hiç geçmedi. İlk galama katıldığımdan beri bu böyle. Çok kalabalık geliyor bana ve çok panik oluyorum. Ne kadar aşmaya çalışsam da aşamadım. Herhalde kişiliğimle alakalı. Değiştirebileceğim bir şey mi, onu da bilmiyorum. Çok kalabalık olunca kendimi kaybediyorum. Bir panik atak durumu oluyor. Özellikle kameralar açılıp, flaşlar patlamaya başladığında. Hiç belli olmadı ama ben çoğu röportajımda dudaklarımın titrediğini hatırlıyorum. Aynı anda birden çok şeye odaklanmakta güçlük çeken biriyim. Bu sebeple de zorlanıyorum galiba." ifadelerini kullanmıştı.



"İÇİMDEN BİR DÜĞÜN SAHİBİ ÇIKIYOR"



Ünlü oyuncu, sözlerini, "Galada içimden bir düğün sahibi çıkıyor; herkese 'Merhaba' demeye, herkesi ağırlamaya çalışan... Bir diğer yandan da bir güzellik algısı da var bu galalarda. Güzel görünmek kadar, rahat etmek de önemli. Ben de en güzel şekilde hazırlanmaya çalışıyorum." şeklinde sürdürmüştü.



"ÜRETMEK İSTİYORUM"



Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü’nde okuyan Alina Boz, “Hep görüntü, görüntü yönetmenliği, sinematografi konularına meraklıydım. Ben de bir şey üretmek istiyorum artık bu noktada. 10 yıldır sektördeyim. İnsan beynini çalıştırıp, kendi de bir şey çıkarma peşine düşüyor. Hazır bu yıl da boşum, bu boşluğu bilgi edinerek değerlendireyim dedim. Nitekim güzel de gidiyor." demişti.



"SANILDIĞI GİBİ SOĞUK BİRİ DEĞİLİM"



Küçük yaşlardan itibaren oyunculuk yapan Boz, setlerde büyüdüğünü de belirtmişti. Alina Boz, dışarıdan bakıldığında soğuk biri gibi durduğunu ifade etmişti. Oyuncu, "Okulda hep şunu duydum; 'Biz seni tanımadan önce çok soğuk birisi sanıyorduk.' Sanıldığı gibi soğuk biri değilim. Bir arkadaş gurubum var. Onlar için her şeyi yaparım." şeklinde konuşmuştu.



"OKUDUKLARIM AKLIMDA KALMIYOR"



Unutkan olduğunu da ifade eden Boz, "Biraz balıkhafızalıyım. İnsanların isimlerini unutuyorum. Okuduklarım aklımda kalmıyor." demişti.



"GİDİP, GÖREMEDİĞİM YERLER VAR"



"Hayallerin var mı?" sorusuna da yanıt veren Alina Boz, "13 yaşından beri dizilerde oynuyorum. Gidip, göremediğim yerler var. Oraları görmek istiyorum." açıklamasını yaptı. Ayrıca ünlü oyuncu, duygusal biri olduğunu da sözlerine eklemişti.



"GÖRMEYİ ERTELEDİĞİM YERLERE GİDECEĞİM"



Pandemi sürecinin kendisine hayatta hiçbir şeyi ertelememeyi öğrettiğini açıklayan Boz, seyahate çıkma planları kurduğunu söylemişti.



Oyuncu, "Uzun bir Avrupa tatiline çıkmak istiyorum. Uzun zamandır ertelediğim, görmek istediğim yerleri görmek istiyorum. Pandemide öğrendiğim en önemli şey, hiçbir şeyi ertelememek gerektiği oldu. Her zaman istediklerinizi yapmak için sınırsız zamanınız olduğunu, her şeyin sizin kontrolünüzde olduğunu düşünüyorsunuz ama bir gün geliyor, öyle olmadığını fark ediyorsunuz. Her şey yoluna girdiğinde ilk yapacağım şey, görmeyi ertelediğim yerlere gitmek olacak." demişti.



"AŞKIN TANIMI HEP DEĞİŞİYOR"



Boz, "Birine aşık olduğunuzu nasıl anlarsınız?" sorusuna ise şu yanıtı vermişti: Aşk tarif edilmesi çok zor bir duygu. Hatta birçok duygunun karışımı... Hayatında edindiğin deneyimlerle birlikte insandaki tanımı da hep değişiyor. Hiç olmadığını sandığın kadar mutlu ve huzurlu hissetme hali genel bir aşk tanımı olabilir benim için. Ama aslında tarif edilemeyecek kadar karışık, bir o kadar da kişisel bir duygu.



"EKRANDA KENDİMİ İZLİYORUM"



Alina Boz, "Ekranda kendinizi izler misiniz?" sorusunu ise, "Hatalarımı ve doğrularımı görmek için zaman zaman izliyorum. Ama tabii bu gözle izlerken izleyici kadar keyif aldığımı söyleyemem." şeklinde cevaplamıştı.