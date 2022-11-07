. Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın sevgilisi yine çok şaşırttı! Emret Komutanım dizisiyle ünlenen o oyuncuyla...

2012 - 2013 yılları arasında evli olduğu eski eşi Ahu Yağtu'dan Kemal Yılmaz adında bir oğlu bulunan, son dönemde Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya ve kendisinden 21 yaş küçük olan, Erşan Kuneri'de rol verdiği Rüya Demirbulut'la yaşadığı aşklarla gündemde olan Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı.Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Cem Yılmaz'ın kendisinden 5 yaş küçük olan güzel oyuncu Seda Akman’la sevgili olduğu ve ikilinin gözlerden uzak görüştüğü ortaya çıktı. Yılmaz’ın Akman’a da son filmi “Ayzek’le Bir Gece”de kısa bir rol verdiği öğrenildi.Bir dönem hızlı aşk trafiğiyle gündemden düşmeyen Yılmaz bir süredir sadece yeni filmi “Ayzek’le Bir Gece” ve arkadaşlarıyla katıldığı etkinliklerle haberlere konu oluyordu. Geçen günlerde aşk hayatıyla ilgili soruya esprili bir yanıt veren Yılmaz’ın bir süredir Seda Akman’la sevgili olduğu ve gözlerden uzak görüştüğü öğrenildi.