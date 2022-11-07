. Nilgün Belgün'den flaş açıklama!

Nilgün Belgün ve Abdullah Şahin, her karşılaştıklarında sohbet ederken, ünlüler dünyasında yıllar önce ayrılmalarına rağmen dost kalabilen nadir çiftler arasında yer alıyorlar. Kızları Oylum dört yaşındayken boşanan eski eşler, dün torunları Maya'nın 9'uncu doğum günü kutlamasında çocuklar gibi eğlendi.HERKESİ GÜLDÜREN CEVAP"Boşanan herkesten aynı performansı bekliyorum" diyen Nilgün Belgün, pastanın üzerinde torununun kedi ile olan fotoğrafına, "Maya ile erkek kardeşi" yorumunu yaptı. Bu sözler üzerine Oylum Şahin Seçin'in ikinci bebek beklediği düşünüldü. Seçin'in "Oğlumuz dört ayaklı ve evde" açıklaması, doğum günü partisine katılan herkesi güldürdü."ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİMDE ALDATILDIM"Daha önce üç kez nikâh masasına oturup boşanan Nilgün Belgün, son evliliğinin ihanet yüzünden bittiğini söylemiş, 'teve2 Magazin Masası' canlı yayınında ihanetin detaylarını anlatmıştı.Her eşimle aşık olarak evlendik. İlk evliliğimde birimiz 18, birimiz 20 yaşındaydık. Evlenmek için çocuktuk daha, götüremedik haklı olarak. İkincisinde eşim işimi istedi, büyü bozuldu ve yürümedi. Üçüncü evliliğimde aldatıldım. Gözümün önünde oldu bütün olaylar. Arkadaş grubuyduk ve her yere birlikte gidip geliyorduk. Bu arkadaş grubundan biriyle beni aldattı ve evliliğimiz bu sebeple bitti. Maalesef arkadaşımdı aldattığı kişi. Aştık bu konuları, unuttuk, düşmanlığım yok."ÇOK GEZEN ERKEKTEN İDEAL KOCA OLMAZ"Geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan 69 yaşındaki sanatçı, "Çok gülen, çok sosyal erkekler iyi koca olmuyor. Erkek ne kadar suratsızsa o kadar dürüst oluyor. Evlilik ciddi bir müessese ve bazı kuralları var, ona göre yaşamak lazım. Çok gezen erkekten ideal koca olmaz, bu benim fikrim. Herkes farklı düşünebilir. Ben seçimlerimde pek yanılmam, bakmayın evliliklerimi yürütememiş olabilirim ama eşlerimin hepsi benim için değerli, efendi insanlardı. Evlilik kolay bir şey değil, flört etmeye ya da aşk yaşamaya benzemiyor. Bu saatten sonra kızlarım, torunlarım var. Benim için evlilik söz konusu değil, gerek yok" yorumunda bulunmuştu.