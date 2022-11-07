. Meryem Uzerli takipçilerini geçmişe götürdü!
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Meryem Uzerli takipçilerini geçmişe götürdü!

'Muhteşem Yüzyıl’ dizisinde hayat verdiği 'Hürrem Sultan’ karakteriyle şöhreti yakalayan Meryem Uzerli, son yıllarda doğup büyüdüğü Almanya ile Türkiye arasında mekik dokuyor. Son olatak 2019 yapımı 'Kovan' filminde kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, 7.4 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından çocukluk fotoğraflarını yayınladı.

Ekleme: 7.11.2022 - 22:52 Güncelleme: 7.11.2022 - 22:56 / Editör: Ozge Selin
Bir süredir Almanya'nın başkenti Berlin'de hayatını sürdüren Meryem Uzerli, sosyal medyada yaptığı paylaşımla hayranlarını nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Yıllar önce çekilen çocukluk ve gençlik fotoğraflarına yer veren 39 yaşındaki güzel oyuncu, Instagram gönderisine, kalp emojisiyle bilikte 'Geçmiş zaman' notunu düştü.

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

'Tükenmişlik sendromu'na yakalandığı gerekçesiyle 'Hürrem Sultan' karakteriyle hafızalara kazındığı 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinden ayrılması çok konuşulan Uzerli'nin kareleri, takipçilerinden 200 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

Meryem Uzerli takipçilerini geçmişe götürdü!

İKİ ÇOCUK ANNESİ

Şubat 2014'te Can Ateş'le olan birlikteliğinden dünyay gelen kızı Lara'nın doğumu ile ilk kez anne olma mutluluğu yaşayan ünlü oyuncu, Ocak 2021'de Lily Koi'yi kucağına almıştı.

Küçük kızının doğumu sonrası ABD'li sevgilsiiyle yollarını ayıran ve kızlarının bakımıyla kendisi ilgilenen Uzerli, uzun süredir ekranlardan uzak olsa da sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Meryem Uzerli takipçilerini geçmişe götürdü!

'EV İŞLERİYLE DE UĞRAŞIYORUM'

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında moderatörlüğünü Ömür Sabuncuoğlu'nun yaptığı söyleşiye konuk olan oyuncu, 'Her gün 'Yaşasın, ben ünlü biriyim' diye sabahları uyanmıyorum' diyen iki çocuk annesi Uzerli, 'Normal bir yaşantım var. Kızımı okuldan alıp, ev işleriyle de uğraşan biriyim' açıklamasını yapmıştı.

Meryem Uzerli takipçilerini geçmişe götürdü!

'DAHA İZLEYECEK YAŞI DOLDURMADI'

Meryem Uzerli, kızı Lara'nın şu sıralar polis olmak istediğini söylemişti. 'Kızınız oynadığınız dizi ve filmleri izleyince annesinin ünlü biri olduğunu fark ediyor mu?' sorusuna ise 'Aslında kızım onları izlemiyor, izlemek için 12 yaşını bekliyorum. O zaman izlettireceğim, daha izleyecek yaşı doldurmadı' yanıtını vermişti.

Meryem Uzerli takipçilerini geçmişe götürdü!

'ALDATILMA NORMALLEŞTİRİLİYOR'

'Eline sihirli bir değnek verilse dizi ve sinemada ilk neyi değiştirmek isterdiniz?' sorusunu yanıtlayan 39 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullanmıştı:

Dizi ve filmlerde kadınlar sürekli aldatılıyor. Bu da izleyenler üzerinde aldatılmanın normal bir şey olduğu algısını yaratıyor. Aslında aldatılmanın kötü bir olay olduğunu aktaran sahneler olabilir ama sihirli değnek olsa kadınların dizilerde sürekli aldatıldığı sahneleri çıkartmak için kullanırdım.
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