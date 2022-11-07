. Doğum gününü sahnede kutladı!

Söz yazarı ve besteci Murat Evgin, geçtiğimiz akşam Kanyon AVM'de bir mekanda sahne aldı. Aynı gün doğum günü (5 Kasım 1977) olan şarkıcı, yeni yaşını da sahnede kutladı.

Hem kendi şarkılarını seslendiren hem de Barış Manço'dan Rolling Stones'a, Cem Karaca'dan Sezen Aksu'ya söylediği şarkılarla İstanbullulara eğlenceli bir gece yaşatan Murat Evgin, hayranlarından gelen gitar şeklinde pastayla doğum günü sürprizi yaşadı.Sanatçıyı izleyenler arasında; İlkim Karaca, Neyzen Burcu Karadağ, 'Arka Sokaklar' dizisinin oyuncularından Sebahat Kumaş, Gizem Terzi ve İspanya ve ABD'den gelen hayranları da vardı.