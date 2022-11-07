. Çağatay Akman'a kötü haber: 10 yıl hapsi isteniyor!
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Çağatay Akman'a kötü haber: 10 yıl hapsi isteniyor!

Eski sevgilisini darp ettiği iddia edilen şarkıcı Çağatay Akman'ın 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Ekleme: 7.11.2022 - 13:40 Güncelleme: 7.11.2022 - 13:41 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı Çağatay Akman'ın eski sevgilisi Öykü Uslu'nun kapısına dayandığı ve Uslu ile onu uzaklaştırmak isteyen arkadaşını darp ettiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, müşteki şüpheli Çağatay Akman'ın 2 kişiye karşı 3 ayrı suçtan toplamda 10 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Şarkıcı Çağatay Akman'ın, 23 Temmuz 2021'de eski sevgilisi Öykü Uslu'nun evinin önüne gittiği ve Uslu'nun bu durumu arkadaşı olan Furkan Ayaz'a haber vermesi üzerine uzaklaşmak istemeyerek ikisini de darp ettiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki şüpheliler Öykü Uslu ile Çağatay Akman'ın eski sevgili oldukları, müşteki şüpheli Furkan Ayaz'ın, Öykü'nün evinin önüne giderek Çağatay'ı uzaklaştırmak istemesi nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktığı aktarıldı.

'SİZİ CİHANGİR'DE BARINDIRMAM, SİZİ ÖLDÜRECEĞİM' ŞEKLİNDE TEHDİT VE HAKARET ETTİĞİ KAYDEDİLDİ

Hazırlanan iddianamede, tartışma sırasında Öykü ve Furkan'ın, Çağatay'a küfürlü şekilde hakaret ettiği, Çağatay'ın ise ‘sizi Cihangir'de barındırmam', ‘sizi öldüreceğim' şeklinde ikisini de hakaret ve tehdit ettiği kaydedildi. Hazırlanan iddianamede daha sonra tartışmanın kavgaya dönüştüğü, bunun sonucunda da müşteki şüpheliler Furkan ve Öykü'nün Çağatay'ı darp ettikleri, Çağatay'ın da Furkan ile Öykü'yü darp ettiği belirtildi.

İddianamede ayrıca Adli Tıp Raporuna göre tarafların birbirlerini basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde birbirlerini yaraladıkları da aktarıldı.

UZLAŞAMAMIŞLAR

Öte yandan iddianamede, müşteki şüphelilere isnat edilen suçların uzlaşmaya tabi suçlardan bulunması nedeni ile dosyanın uzlaştırmaya gönderildiği ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı belirtildi.

TOPLAMDA 10 8 AY AYA KADAR HAPİS CEZASI TALEP DİLDİ

Hazırlanan iddianamede, müşteki şüpheli Çağatay Akman'ın, Öykü ve Furkan'a yönelik ikişer defa ‘basit yaralama' suçundan 8 aydan 2 yıla, ‘tehdit' suçundan 1 yıldan 4 yıla ve ‘hakaret' suçundan 7 aydan 4 yıl 8 aya olmak üzere toplamda 2 yıl 3 aydan 10 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

USLU VE AYAZ'A DA HAPİS İSTENDİ

İddianamede, müşteki şüpheliler Öykü Uslu ile Furkan Ayaz'ın ise ayrı ayrı ‘basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla, ‘hakaret' suçundan ise 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Müşteki şüpheliler, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Çağatay Akman'a kötü haber: 10 yıl hapsi isteniyor!
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