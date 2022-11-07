Asena yeni mesleği için çalışıyor

Dans performanslarıyla bir döneme damga vuran eski oryantal Asena'nın yeni mesleği şaşırttı.

Türkiye'nin en ünlü oryantallerinden Asena 2017 yılında Hasan Dere ile dünyaevine girmesinin ardından kabuğuna çekildi.



Defilesi var



Moda dünyasına adım atan eski oryantal 15 Kasım'da gerçekleştireceği gelinlik defilesi için gün sayıyor. Defile öncesinde dikiş makinasının başına geçen Asena, 'İzleyicilerim yıllarca beni dansımın dışında kostümlerimi de çok beğeniyordu' dedi.



Babaannesinin kendisini çocukken 6 yıl boyunca zorla makinede beyaz işe gönderdiğini ifade eden Asena sözlerine şöyle devam etti:



'Babaannem pırlantayı koluma takmış'



'Yatak örtüsü kenarlarına işledikleri o delik delik sabır gerektiren işlemeleri öğrendim. Üniversiteye kadar o işi yaptım. Babaanneciğim bana hediye ettiği pırlantayı koluma takmışım aslında o yıllarda. Gelinlik ve abiyelerimizi Edibe hanım ve yine kalıbı ve dikimi çok muhteşem olan Özkan Karakuşoğlu ile birlikte uyguladık. ve 15 Kasım'da muhteşem bir geceye hazır imza atacağız.'

