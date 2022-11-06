Ünlü çiftten kötü haber!

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'den kötü haber! 7 ay önce oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı ünlü çift... Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'den korkutan haber geldi. Bodrum tatilinde olan Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer geçtiğimiz günlerde plaj keyifleriyle gündeme gelmişti. Tatili zehir olan çiftin koronavirüse yakalandığı öğrenildi. İşte detaylar....

Son olarak Aşıklar Bayramı filminde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ eski partneri Beren Saat ile de bir projede yer almıştı. Televizyon ekranlarından uzun zamandır uzak olan Kıvanç Tatlıtuğ mutlu evliliğiyle parmakla gösterilen ünlü isimlerden.



Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi 15 Nisan'da kucaklarına almıştı. Hamileliği süresince paylaşımlarıyla dikkat çeken Başak Dizer doğumdan sonra ise oğlu ve eşi ile soluğu tatilde almıştı. Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi adeta sır gibi sakladılar. Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe'nin altın sarısı saçları ile babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği bebek görmesine gidenler tarafından duyurulmuştu. Yaz aylarından oğulları Kurt Efe ile tatile çıkan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti görüntü vermekten kaçamamıştı.



6 aylık olan oğulları Kurt Efe ile Bodrum'da sonbahar tatilinde olan Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ'dan kötü haber geldi. Çift geçtiğimiz günlerde oğullaro Kurt Efe'nin plaj keyfini paylaşmıştı...



Geçen günlerde yüksek ateş belirtisiyle test yaptıran çiftin sonuçları pozitif çıktı. Bodrum'daki evlerinde karantinaya çekilen Tatlıtuğ Ailesi'nin hastalığı hafif atlattığı öğrenildi. Kıvanç Tatlıtuğ'un, iki projesinin olduğu Netflix'in gecesine de bu nedenle katılamadığı bildirildi.



GEÇEN SENE KORONAYI YENMİŞTİ



Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, geçen sene öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastanede koronavirüse yakalandığını öğrenmişti.











