. Tayt tartışmalarına o da katıldı!
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Beyaz Gazete
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Tayt tartışmalarına o da katıldı!

Hülya Avşar, Nükhet Duru'nun, "Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir 'dur' deyin artık." sözlerine, "İsteyen istediğini giyebilir." şeklinde karşılık verdi.

Ekleme: 6.11.2022 - 10:15 Güncelleme: 6.11.2022 - 10:17 / Editör: Ozge Selin
Spor ve tenise tutkunluğuyla bilinen ünlü oyuncu Hülya Avşar, her söylemiyle gündem oluyor. Güzelliği ve fit vücuduyla genç kızlara taş çıkaran Avşar kızı, cesur pozlarıyla da büyük beğeni topluyor.

Tayt tartışmalarına noktayı koydu

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Avşar, 2.8 milyon hesabından sık sık paylaşım yaparak takipçilerinden yoğun ilgi görüyor. Birçok tartışmada adı geçen Hülya Avşar, bu kez de uzun süredir gündem olan tayt tartışmalarına katıldı.

'Hoş bir görüntü değil'

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir defilede hemcinslerini kızdıran bir tartışmayı başlatan Nükhet Duru, 'Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir 'dur' deyin artık. Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta dolaşan bir sürü hanımefendi görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil. Sevmiyorum, bu anlamda fikrimi saklayacak değilim. Görsellik devreye girince, yurt dışından gelen modayı çok yanlış uyguluyor insanımız.' ifadelerini kullanmıştı.

'İçlik gibi bir şey o'

Yapılan açıklamalara bir destek de Fatih Ürek'ten gelmişti.

Ürek, 'Tamam genç kızlarımız giysin de, ilk önce bir proporsiyonlarına bir baksınlar. Eskiden ona 'içlik' derlerdi. İçlik gibi bir şey o yani, ben bu konuda Nükhet'e çok katıldım. Tamam giysinler de, en azından tunikle falan biraz örtsünler. Göbekleri açık, oraları açık.' dedi.

'Çıplak da gezebililer'

Cesur sahne kıyafetleriyle konuşulan Avşar kızı, tartışmalara katılarak noktayı koydu. Avşar, 'İsteyen istediğini giyebilir, isterlerse çıplak da gezebilirler.' dedi.
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