Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ile ikinci kez barıştığı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile evlilik kararı aldı. Instagram hesabından paylaşımda bulunan Şeyma Subaşı, düğün davetiyesini paylaştı. Subaşı, paylaşımında "Mutluluk bir seçimdir ve ben mutluyum. Bazen onları paylaşırım. Her neyse çok heyecanlıyım" ifadelerine yer verdi.

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile boşanmasının ardından açtığı kafeyi de kapatıp yurt dışına yerleşmişti. İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, sonrasında Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile yeni bir ilişkiye yelken açtı.Subaşı, uzun süredir Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile dolu dizgin aşk yaşıyor. Şeyma Subaşı, Haziran 2021'de Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den (Meedo) romantik bir evlilik teklifi almıştı. Ancak muradına erememişti. İlişkilerine bir şans daha veren ikili tekrar barışmıştı. Mutlu anlarını Instagram hesabından yayınlayan Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo'dan ikinci kez evlilik teklifi aldı. Subaşı, sosyal medya hesabından düğün davetiyesini paylaştı. Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile kısa bir ayrılık süreci geçiren Subaşı, ikinci kez barıştı ve mutluluklarını evlilikle taçlandırma kararı aldı. Subaşı düğün davetiyesini sosyal medyada takipçileri ile paylaşıp çok heyecanlı olduğunu ifade etti.İngilizce yazdığı notla dikkat çeken Subaşı,' ifadelerine yer verdi. Sosyal medya fenomeninin paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü.