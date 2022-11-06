. Selami Şahin gözyaşlarına boğuldu!
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Selami Şahin gözyaşlarına boğuldu!

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren müzik programı Şarkılar Bizi Söyler'in dün akşam yayınlanan bölümüne, usta sanatçı Selami Şahin konuk oldu. Programda çocukluk anılarını anlatan Selami Şahin gözyaşlarına hakim olamadı.

Ekleme: 6.11.2022 - 16:49 Güncelleme: 6.11.2022 - 16:52 / Editör: Ozge Selin
Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına usta sanatçı, söz yazarı ve bestekar Selami Şahin konuk oldu. Zeki Müren, İbrahim Tatlıses ve Coşkun Sabah taklitleriyle stüdyoda eğlenceli anların yaşatan sanatçı, çocuk anısını anlatınca gözyaşlarını tutamadı.

Usta sanatçı, yorumladığı benzersiz eserlerinin yanı sıra yaptığı taklitler ile de herkesi kahkahaya boğdu. Zeki Müren, İbrahim Tatlıses ve Coşkun Sabah taklitleriyle stüdyoda eğlenceli anlar yaşandı.

'ANNE VE BABAMA TAPTIM'

Keyifle geçen programda Selami Şahin çocukluk yıllarıyla ilgili bir anısını paylaşırken, stüdyoda duygusal anlar yaşandı. Şahin, şöyle konuştu: 

Her insanın hayatı romandır. Benim hayatım da roman. Çok fakir bir ailenin çocuğuydum. Köyde hiçbir şey yoktu. Ne yol, ne elektrik... Öğretmenler bana sen şarkıcı olursun derlerdi. 15 yaşında İstanbul'a geldim. Soğan ekmek yedim, kazandığım parayı aileme gönderdim. Ben anne ve babama taptım. Yemedim, yedirdim. Hacca gönderdim. Türkçe hiç bilmezdi annem 'sana bir beste yaptım' dedim. Arapçasını söyledim bana sarılıp ağladı. 'Tapılacak Kadınsın' şarkısını rahmetli anneme yazdım.

'ÜÇÜNCÜ KEZ İSTEMEYE GİTTİM'

Selami Şahin, geçtiğimiz haftalarda Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan 'Dur Bi Dinle' isimli programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan sanatçı, 37 yıllık eşi Didem Şahin'le nasıl tanıştığını da anlattı ve eşinin ailesinin önce büyük zorluk çıkardığını söyledi: Biz sanatçıya kız vermeyiz dediler. Üçüncü kez istemeye gittim, babası 'Bu adamı seviyor musun?' dedi. Cevap yok! 'Cevap vermediğine göre seviyor, verdim gitti' dedi.

'KAFAMA DARBE YEDİĞİM İÇİN BİR YERDE SAÇ VAR, BİR YERDE YOK'

Nişan yüzüklerini Zeki Müren'in taktığını anlatan Şahin, oğlu Lider doğduğunda sanatçının hediye olarak 30 altın verdiğini söyledi. Usta sanatçı, sohbetin bir bölümünde, 1980'li yıllarda geçirdiği trafik kazası sonrası hayata nasıl tutunduğunu da anlattı. Otomobiline kamyon çarptığını söyleyen Şahin, o korkunç anları şöyle anlattı: Caddebostan'a giderken önümüze kamyon fırladı. Yanımdaki arkadaşım vefat etti. Elimi alnıma koyarak, başımı korumuşum, yoksa ölecektim. Kolumu keseceklerdi neredeyse. Lider bir yaşındaydı daha. Kafama darbe yediğim için bir yerde saç var, bir yerde de yok.











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