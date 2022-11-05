. Survivor Seda'dan flaş açıklama!
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Survivor Seda'dan flaş açıklama!

2019 yılında 'Survivor Türkiye-Yunanistan' ve Nisa Bölükbaşı'nın mutlu sona ulaştığı 2022'de 'Survivor All Star' yarışmalarında mücadele eden, kendisi gibi eski atlet Sema Aydemir'in ikizi olan Seda Ocak, katıldığı programda hakkında bilinmmeyenleri anlattı. İki çocuk annesi Seda Ocak, 19 yıldır mutlu bir evlilik sürdürdüğü Yasin Ocak ile tanışma hikayesini de ilk kez paylaştı.

Ekleme: 5.11.2022 - 00:42 Güncelleme: 5.11.2022 - 00:44 / Editör: Ozge Selin
Seda Ocak, 17 Ağustos 1985 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Bursa Kız Lisesi'nden mezun olan Ocak, üniversite eğitimini sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor bilimleri bölümünden mezun olarak tamamladı. Spor hayatına henüz 10 yaşında ikizi Sema Aydemir'le birlikte atletizm branşında 100 metre engelli kategorisinde başladı.

2003 yılında Milli Takım forması altında Balkan Şampiyonluğunu elde etti ve profesyonel spor hayatını bu başarısıyla noktalama kararı aldı. Aynı yıl evlenip çocuk sahibi oldu. Atletizm antrenörü olarak çalışmalarını sürdüren Seda Ocak, böylece spor dünyasındaki yerini korudu.

Survivor ile adını geniş kitlelere duyurmayı başaran, mücadele ettiği iki sezonda da sergilediği parkur performansıyla adada öne çıkan isimlerden olan Seda Ocak, 360 TV'de ekranlara gelen 'Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece' programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Survivor Seda'dan flaş açıklama!

'BABAM KAÇACAĞIMI ANLAYINCA BENİ SALDI'

Eşini çocukluk yıllarından tanıdığını belirten 37 yaşındaki eski atlet, şu ifadeleri kullandı:

Dedelerimiz askerde kan kardeşi olmuşlar. Benim babam, annemi kayınpederimin evine kaçırmış. Yıllar sonra da ben eşimle evlendim. 'Abi' derken... Doğduğumda tanımış oldum. Benim kız kardeşimle de eşimin erkek kardeşi evlendi. Benden 10 yıl sonra aşık oldular, evlendiler. Yani kız kardeşimle de elti oldum. 'Yasin abi, Yasin abi' derken yıllar sonra İstanbul'dan Bursa'ya bir düğüne geldi, evlendik. Babam kaçacağımı anlayınca saldı beni.

Survivor Seda'dan flaş açıklama!

'NİYE BU KADAR EVLENİYORLAR Kİ?'

Seda Ocak, 2019 yılında ekranlara gelen 'Survivor Türkiye-Yunanistan' yarışmasında yer alan 'Bil Bakalım' oyunu sırasında yöneltilen 'evlilik' sorusuna kenardan yaptığı yorumla herkesi güldürmüştü.

'2018 yılında ülkemizde kaç çift evlenmiştir?' sorusuna Hikmet Tuğsuz ve Yusuf Karakaya, '100 bin' ve '160 bin' cevaplarını vermişti. Sunucu Murat Ceylan ise doğru cevabın '553 bin 202 kişi' olduğunu açıklamıştı. Bunun üzerine Seda, 'Niye evleniyorlar ki bu kadar?' yorumunda bulunmuştu.

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