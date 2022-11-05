. Şükran Ovalı'dan alkışlanacak hareket!
  • USD: 18,59 - 18,63
  • EURO: 18,19 - 18,22
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Şükran Ovalı'dan alkışlanacak hareket!

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi ‘Yargı’nın başarılı oyuncusu Şükran Ovalı’dan alkışlanacak bir hareket geldi. Futbolcu Caner Erkin ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Mihran Ela adlı bir çocuğu bulunan güzel oyuncunun, kızının hiçbir kıyafetini ve ayakkabını atmadığı bunları yardıma muhtaç insanlara bağışladığı öğrenildi. İşte detaylar...

Ekleme: 5.11.2022 - 15:57 Güncelleme: 5.11.2022 - 15:59 / Editör: Ozge Selin
Futbolcu Caner Erkin ile 2017 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da nikâh masasına oturan, Ağustos 2018'de Mihran Ela'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne olma sevinci yaşayan Şükran Ovalı, geçtiğimiz aylarda Re Touch Mag'in kapağı olmuştu. Dergiye verdiği röportajda kızı ve evliliği hakkında samimi açıklamalarda bulunan Kanal D dizisi 'Yargı'nın Savcı Derya'sı, 'Caner Bey ile tanışmadan önce evlilik ve anne olma fikrine nasıl bakıyordunuz?' sorusuna şu yanıtı vermişti:

Açıkçası düşünmüyordum. Çok da isteğimi hatta cesaretim yoktu evliliğe ama her zaman çok anaç biriydim. Çocukları hep çok sevmişimdir, bunu beni yakından tanıyanlar çok iyi bilir. Hayatın size ne getireceğini bilemiyorsunuz tabii, çok şükür ki Caner'le yollarımız kesişti. Şimdi ailem, her şeyim ve tekrar 'iyi ki' diyorum. İstikrar sabır ve cesaret... Hep teşekkür ediyorum vazgeçmediği için. Ön yargı işte. Her türlüsü zarar, neyse ki sonuç güzel.

Şükran Ovalı'dan alkışlanacak hareket!

'MİHRAN'LA YENİDEN DOĞDUM'

Mutlu bir evliliği olan 37 yaşındaki oyuncu, 'Mihran Ela'nın doğumundan sonra nasıl bir değişim yaşadınız?' sorusunu ise 'Anne olunca çok fazla değişim de beraberinde geliyor. Anne olmadan önce sanki daha fazla kendinizi etrafa onaylatmaya çalışıyorsunuz, meslek hayatınızı da özel hayatınızı da. Mihran'la birlikte ben de bir birey olduğumun farkına vardım. Onaylatma duygum kalmadı ve hayatta en çok kızımı sevecek olmak rahatlattı beni. Gerçekten düşünüyorum da, onsuz ne yapmışım bunca zaman? Mihran olmadan önce sanki eksikmişim ve kızımla tamamlandığımı hissediyorum. 'Onunla yeniden doğdum' diyebilirim. Hep güçlü bir kadındım, yıllardır kendi ayaklarım üzerinde duruyorum ama artık daha güçlü hissediyorum kendimi. Kısa yoldan söylemem gerekirse; hamdım, piştim' şeklinde cevaplamıştı.

'EVDE VAKİT GEÇİRMEYİ SEVERİM'

'Gün bitince ev ortamında nasıl biri Şükran Ovalı?' sorusu üzerine Ovalı, 'Sakin, pijamalı, sevdikleriyle zaman geçiren, kızının dibinden ayrılmayan biri. Evcimenimdir, evde vakit geçirmeyi çok severim. Sağlam dostlarım var, seçilmiş ailem her biri. Sıkça onlarla bir araya geliriz mutlaka. Sevdiklerimle birlikte kalabalık sofralarda vakit geçirmeyi çok severim' ifadelerini kullanmıştı.

Şükran Ovalı'dan alkışlanacak hareket!

YARDIMA MUHTAÇ OLANLARA GÖNDERİYOR

Tüm bunların ardından 'Yargı'daki başarılı performansıyla adından söz ettiren 37 yaşındaki Şükran Ovalı, alkışlanacak bir harekette bulundu. Yaptığı iyiliklerin duyulmaması için kırkı kırk yaran oyuncunun, Milli futbolcu Caner Erkin'le 4.5 yıl önce kucağına aldığı kızı Mihran Ela'nın hiçbir elbisesini ve ayakkabısını atmayarak; yardıma muhtaç olanlara gönderdiği ortaya çıktı.

Çocuğunun elbiselerini yardımcılarıyla birlikte özenli bir şekilde paketleyen güzel oyuncunun, bu eşyaları hem kendi belirlediği insanlara, hem de yardım kuruluşlarına bağışladığı öğrenildi. Yaptığı bu hayır işinin de duyulmasını istemeyen Şükran Ovalı'nın, futbolcu eşi Caner Erkin'le yaptığı diğer bağışların da hatırı sayılır cinsten olduğu söyleniyor.
Yeni görüntüler paylaşıldı! Başkan Erdoğan, Gaziray'ı kullanırken çocuklarla şarkı söyledi
Beyoğlu'nda HDP'lilerden PKK/KCK'lılar için yürüyüş! 121 gözaltı
Türkiye o rengi seçti! İşte TOGG’un merak edilen anket sonucu
Nevşehir'de feci kaza: Partilileri taşıyan otobüs şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var... Genel Başkan'dan açıklama
Mehmet Ali Çelebi'den İHA ve SİHA'lardan 'Bir algı hikayesi' diye söz eden Tele 1'e sert tepki: Yazıklar olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Duman solisti Kaan Tangöze'ye AK Parti'den cevap: Seçimi beklemene gerek yok
Atina hadsiz açıklamalarına bir yenisini daha ekledi: Savaşa hazır olun
CHP'li belediye Ecevit çiftine benzemeyen heykel yaptı
Kabine yarın toplanıyor: Masada önemli konular yer alacak
Murat Kurum'dan TOKİ kura çekimi açıklaması
MİT Suriye'de PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyalet sorumlusunu öldürdü
Financial Times, Türkiye'nin tahıl anlaşmasındaki rolünü analiz etti
Kılıçdaroğlu, 'Tefeci' dediği yatırımcılardan para istemiş
Muharrem İnce 6'lı masa ile alay etti! 'Kısır günü mü, altın günü mü...'
Teröristlerin inine operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Adalet Bakanı Bozdağ'dan TBMM'ye çağrı: Hakim ve savcılarımıza hakaret edenleri yargıya teslim edelim
İngiltere'de hayat pahalılığı protestosu! Rishi Sunak'ı istifaya çağırdılar
Gaziray'ın ilk sürüşünü yapan Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Yıl sonuna kadar ücretsiz olacak
Başkan Erdoğan, Gaziantep'te Gaziray, Büyükşehir Yatırımları, 70 Fabrika ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde konuşuyor
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli fırtına sonrası yağmur ve kar bekleniyor

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli fırtına sonrası yağmur ve kar bekleniyor

Görenleri adeta büyülüyor: Game of Thrones sahnesi değil Erzincan’daki Kalecik Kalesi

Görenleri adeta büyülüyor: Game of Thrones sahnesi değil Erzincan’daki Kalecik Kalesi

Twitter'da ücretli dönem resmen başladı

Twitter'da ücretli dönem resmen başladı

Dünya diken üstünde: Kontrolden çıkan Çin roketi ne zaman nereye düşecek?

Dünya diken üstünde: Kontrolden çıkan Çin roketi ne zaman nereye düşecek?

Kütahya'da heyecanlandıran keşif: Roma dönemine ait olduğu belirlendi

Kütahya'da heyecanlandıran keşif: Roma dönemine ait olduğu belirlendi

Bursa'nın simgesi Tophane Saat Kulesi'nin asırlık saati 30 yıl sonra çalıştırıldı

Bursa'nın simgesi Tophane Saat Kulesi'nin asırlık saati 30 yıl sonra çalıştırıldı