. Seda Bakan: Annelik en zor iş

2014 yılında müzisyen Ali Erel ile nikah masasına oturan oyuncu Seda Bakan, ilk çocuğu Leyla'yı 2019'da kucağına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Bakan, iki ay önce de Ela'ya kavuşarak ikinci kez anne olmuştu.Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü oyuncu, bir davete hazırlandığı anları takipçileri ile paylaştı. Seda Bakan, yayınladığı gönderide anne olmanın zorluğuna vurgu yaptı.Kızı Ela ile birlikte ayna karşısında verdiği pozu paylaşan Bakan, 'Bir saate evden çıkmam lazım. Annelik en zor iş' şeklinde konuştu.