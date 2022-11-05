Seda Bakan: Annelik en zor iş
Seda Bakan, bir davete hazırlandığı sırada kızı Ela ile birlikte çekilen fotoğrafını yayınladı. Ünlü oyuncu, "Annelik en zor iş" ifadelerini kullandı
2014 yılında müzisyen Ali Erel ile nikah masasına oturan oyuncu Seda Bakan, ilk çocuğu Leyla'yı 2019'da kucağına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Bakan, iki ay önce de Ela'ya kavuşarak ikinci kez anne olmuştu.
'ANNELİK EN ZOR İŞ'
Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü oyuncu, bir davete hazırlandığı anları takipçileri ile paylaştı. Seda Bakan, yayınladığı gönderide anne olmanın zorluğuna vurgu yaptı.
Kızı Ela ile birlikte ayna karşısında verdiği pozu paylaşan Bakan, 'Bir saate evden çıkmam lazım. Annelik en zor iş' şeklinde konuştu.
'ANNELİK EN ZOR İŞ'
Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü oyuncu, bir davete hazırlandığı anları takipçileri ile paylaştı. Seda Bakan, yayınladığı gönderide anne olmanın zorluğuna vurgu yaptı.
Kızı Ela ile birlikte ayna karşısında verdiği pozu paylaşan Bakan, 'Bir saate evden çıkmam lazım. Annelik en zor iş' şeklinde konuştu.