. Merve Boluğur'dan 'güzellik algısı' yorumu...

'Küçük Sırlar', 'Acemi Cadı' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Merve Boluğur, sevgilisi DJ Mert Aydın ile 2 Ekim Pazar akşamı nikâh masasına oturmuş; çiftin düğünü Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşmişti. Boluğur’un şahitliğini Behzat Gerçeker, Aslı Hünel ve Bülent Kuş; Aydın’ınkini ise Çetin Yılmaz, Nurettin Doğan ve Murat İşgel yapmıştı.PROFİLİNE EKLEDİNikâh öncesi hazırlıkları takipçileriyle paylaşan Merve Boluğur, saç ve makyajının yapıldığı anları yayınlamıştı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isim 'soyadı' hamlesiyle de adından söz ettirmişti. 35 yaşındaki Boluğur, nikâh törenine saatler kala Mert Aydın'ın soyadını Instagram profiline eklemişti.GELİNLİĞİ BEĞENİLDİDüğün gecesinden fotoğrafları da takipçilerinin beğenisine sunan Merve Boluğur, after parti için de Tolga Çam imzalı taşlarla bezeli mini bir elbise tercih etmişti. Ünlü oyuncunun hem gelinliği hem after parti için tercih ettiği elbise takipçilerinden tam not almıştı.DÜĞÜNDEN SONRA PAYLAŞTISosyal medya gündemindeki Merve Boluğur'dan düğün sonrası ilk paylaşım gelmişti. Boluğur, eşiyle samimi pozunu, "Tapulu kocam" notuyla yayınlamıştı.TAKİPÇİLERİYLE SORU CEVAP YAPTIŞimdilerde eşi DJ Mert Aydın ile mutlu bir evlilik sürdüren Merve Boluğur, tüm bunların ardından 4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından hayranlarıyla soru-cevap yaptı."Güzelliğinin sırrı ne?" diye soran bir takipçisine cevap veren Boluğur, "Annem saçma güzel, babam da aslan gibi yaşına rağmen" diyerek, güzelliğinin ailesinden geldiğini vurguladı. Ünlü isim, "Acayip rahat bir karakterin var, nasıl böyle olabiliyorsun? Hayranım sana" diye yazan başka bir takipçisine ise "Rahat görünüyorum ama kafamda kurarım çok" cevabını verdi."BERBAT BENCE!""Güzellik algısını çok bozdular, herkes birbirinin kopyası olmuş. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çeken Merve Boluğur, şu ifadeleri kullandı:Büyük konuşmayayım ama berbat bence, herkes aynı ve çok yapay. Yine de saygı duyuyorum, demek ki öyle iyi hissediyorlar."AĞIRLIK KALDIRIRIM MODUMDAYSAM"Başka bir takipçisinin, "Günlük aktivitelerin nelerdir? Çok beğeniyorum seni" sorusunu da cevapsız bırakmayan oyuncu, "Kesin yürürüm, ağırlık da kaldırırım modumdaysam. Kırmızı rujumu kesin sürerim, ne olursa olsun" açıklamasını yaparak, günlük rutinini paylaştı.