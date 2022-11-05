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Fransız model müslüman oldu

Fransız model Marine el Himer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Müslüman olduğunu açıkladı. Marine el Himer, İslamiyet'i seçtiğini "Bu anlar hayatımın en güzel günlerini gösteriyor." sözleri ile duyurdu.

Ekleme: 5.11.2022 - 23:27 Güncelleme: 5.11.2022 - 23:28 / Editör: Ozge Selin
Fransız model ve reality show yıldızı Marine el Himer, İslamiyet'i seçtiğini 'Bu anlar hayatımın en güzel günlerini gösteriyor.' ifadesiyle duyurdu.

El Himer, resmi Instagram hesabından, tesettürlü şekilde Kabe'yi tavaf ettiği görsellerle bir camide kelimeişehadet getirdiğine ilişkin video paylaştı.

Paylaşımının altında 'Bu anlar hayatımın en güzel günlerini gösteriyor.' ifadesini kullanan el Himer, aylar önce Müslüman olduğunu açıkladı.

El Himer, çıktığı manevi yolculuğun kendisini daima Allah'a yöneltmesini umduğunu belirterek, bu süreçte kendisine destek olan hayranlarına teşekkürlerini iletti.

Başka bir dine geçmenin utanılacak bir şey olmadığına dikkati çeken el Himer, aklı, kalbi ve ruhunun mutabakatı neticesinde İslam'ı seçtiğini vurguladı.

Fransız modelin paylaşımının altına hayranları da bu haberden memnuniyet duyduklarına, 'el Himer'in simasının nurlandığına' ilişkin yorumlar yaptı.

Bir hayranı da 'Bende Kur'an-ı Kerim'i tekrar tekrar okuma aşkı uyandırdın.' ifadesini kullandı.

ÖKENLERİNİN NEREDEN GELDİĞİYLE İLGİLİ ARAŞTIRMALARDA İSLAMİYET İLE TANIŞTI

Oceane adındaki ikiz kız kardeşi ve Gauthier isminde bir erkek kardeşi olan el Himer'in 1993'te Fransa'da doğsa da ailesinin kökeninin Fas'tan geldiği belirtiliyor.

Fransız basınında, el Himer'in üvey babasının yanında yetiştiği, uzun süre gerçek babası ve kökenlerinin nereden geldiğine ilişkin araştırmalar yaptığı, bu süreçte İslamiyet ile tanışarak Müslüman olduğu ifade ediliyor.
Fransız model müslüman oldu
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