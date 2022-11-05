Defne Samyeli'yi sinirlendiren soru!

1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü olan, şimdilerde şarkıcılık kariyeriyle ön planda olan eski haber spikeri Defne Samyeli, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı.

Bir mekan çıkışında görüntülenen Defne Samyeli, yeni bir şarkı yapacağını belirterek, 'Bir önceki şarkımızdan gayet olumlu tepkiler aldık. Şimdi yine bir şarkı hazırlığındayız' dedi.





'GÜZEL SORULARLA GELİN'



Geçtiğimiz günlerde çıktığı bir sahnede çekilen fotoğraflarının ardından Samyeli'nin göğüs estetiği yaptırdığı iddiaları çıkmıştı. Ünlü şarkıcı, söz konusu iddialar sorulunca, 'Mantıklı sorular sorun. Güzel sorularla gelin. Güzel sorular sorduğunuzda cevap veriyorum' sözleriyle tepkisini dile getirdi.

