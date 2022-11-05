. Birce Akalay'a Dubai'den ödül!

Güzelliği ve kıyafet seçimiyle de beğeni toplayan Birce Akalay, ödülünü alırken, 'Bu benim Dubai'ye ikinci gelişim. İlki sadece seyahat içindi ama bu sefer biraz farklı. Burada sizlerle olduğum için çok mutluyum. Öncelikle birbirini sevmekten asla vazgeçmeyen güzel aileme teşekkür etmek istiyorum' açıklamasını yaptı.Ünlü oyuncu, 'Burada olmak çok heyecan verici. Aynı zamanda yapımcılarıma bana inandıkları için teşekkür etmek istiyorum. Bugüne kadar birlikte çalıştığım herkese çok teşekkür ediyorum, bana inandıkları ve hayallerini benimle paylaştıkları için' dedi.