. Aslı Bekiroğlu'ndan flaş açıklama!

29 Haziran 2007 tarihinde Bodrum'a beş km mesafedeki Torba Kavşağı'nda trafik kazası geçiren, kaldırıldığı hastanede beş gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra 4 Temmuz 2007'de hayatını kaybeden şarkıcı ve söz yazarı Barış Akarsu'nun hayat hikayesini anlatacak olan filmde oynayacak isimler biri de son dönemin popüler oyuncularından Aslı Bekiroğlu olmuştu.'NE DİYEYİM BAŞI SAĞ OLSUN!'Geçtiğimiz aylarda bir ödül törenine katılan Bekiroğlu, kadrosunda yer alacağı film hakkında konuşarak, filmde Akarsu'nun kız arkadaşını Zeynep'i canlandıracağını söylemişti. Muhabirlerin, 'Barış beyin trajik bir ölümü oldu, ne söylemek istersiniz?' sorusuna Aslı Bekiroğlu gülümseyerek, 'Ne diyeyim hayatım, başı sağ olsun ne denir? Tövbe yarabbim' yanıtını vermişti.ÖZÜR DİLEDİ, PROJEDEN AYRILDIBu sözleri tepki çeken oyuncu, gelen eleştirilerin ardından ise Instagram hesabından açıklama yapmıştı. Ünlü oyuncu, özür dileyerek rol alacağı filmden ayrıldığını duyurmuş ve paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:Önceki akşam katıldığım stil ödülleri davetinde, kıyafet ve stil üzerine konuşurken yakında çekimleri başlayacak olan Barış Akarsu'nun hayatını anlatan sinema filmi hakkında peş peşe sorular geldi. Proje hakkında konuşma iznim olmadığı için ipucu verme korkusuyla o an filmle ilgili soruları gülümseyerek geçiştirmeye çalışırken ortaya çıkan acemi çabam, sanatçının ve kız arkadaşının sevenleri tarafında yanlış anlaşıldı ve üzüntüyle karşılandı. İsteyeceğim en son şey böyle algılanmaktı. Çocukluğundan beri hikayesine ve anısına büyük saygı duyduğum, bu nedenle filminde yer almayı çok istediğim sanatçının yakınları ve sevenlerinden tüm samimiyetimle özür diliyorum. Filmin zarar görmemesi ve sanatçının sevenlerinin daha fazla üzülmemesi için projeden çekiliyorum.YİNE ELEŞTİRİLDİÜnlü isim, geçtiğimiz haftalarda ise 'Bandırma Füze Kulübü' filminin galasına katılmıştı. Aslı Bekiroğlu, rol arkadaşı Deniz Can Aktaş'ın basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada, arkadaşını dinlememesi ve arkada koyu bir sohbete tutulması sebebiyle yine eleştiri oklarının hedefi olmuş; o anlar sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Bekiroğlu, gelen tepkilerin üzerine 'Aptal bir kız değilim' diyerek kendini savunmuştu.'ALIŞTIK ARTIK, CANLARI SIKILIYOR'Güzel oyuncu, tüm bunların ardından geçtiğimiz gün köpeğiyle birlikte Bebek'te objektiflere takıldı. Yürüyüşüne kahve molası veren Bekiroğlu, görüntülendiğini fark edince kameralara poz verdi.Basın mensuplarıyla konuşmayı da ihmal etmeyen Aslı Bekiroğlu, 'Film (Bandırma Füze Kulübü) çok güzeldi, izleme şansınız oldu mu? Sizlerde gidip izleyin” dedi. Galada yaşanan olaylar sorulunca ünlü isim, 'Onları boş verin. Gereken açıklamayı Ertan Bey ve Mustafa Bey yaptılar zaten” cevabını verdi.Daha önce de birçok kez kendisine karşı linç girişiminde bulunulduğu hatırlatılan Aslı Bekiroğlu, 'Alıştık artık, canları sıkılıyor. Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Yorumlar beni çok yordu ve üzdü' diye konuştu.