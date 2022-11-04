. Yaşar'dan askerlik açıklaması...

İlk albümünü 1996'da çıkaran Yaşar Günaçgün, yaklaşık 500 bin takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini nostaljik bir yolculuğa çıkardı.'YEMİN TÖRENİNİ BEN SUNMUŞTUM'1994 yılında Ankara Mamak'ta kısa dönem olarak vatani görevini yapan 52 yaşındaki şarkıcı, askerlik fotoğrafına, 'Mikrofon askerde de peşimi bırakmamıştı. Yemin törenini ben sunmuştum ve tabii şiirleri de ben okumuştum' mesajını yazdı.