. Ümit Sayın'dan flaş açıklama...

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Ümit Sayın, izleyenler arasındaki bir hayranının, "Yeni besteleri ne zaman dinleyeceğiz?” sorusuna, “Şu sıralar evde bebek büyütüyorum, kızımın bebekliğinin tadını çıkarıyorum ama yeni besteleri duymanız da yakındır” yanıtını verdi."BU KIZ HEM GÜZEL HEM YETENEKLİ"Sanatçıyı izlemeye gelenler arasında Nil Karataş da vardı. Karataş’ı sahneye davet eden Sayın, söyledikleri 'İsyan' isimli şarkının ardından "Bu kız hem güzel hem yetenekli" dedi.