. Pınar Altuğ'dan duygulandıran paylaşım!
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Pınar Altuğ'dan duygulandıran paylaşım!

Bir döneme damga vuran 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Meltem' karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Formda görüntüsü ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle her daim adından söz ettirmeyi başaran 48 yaşındaki oyuncu, Instagram'da çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Ekleme: 4.11.2022 - 01:33 Güncelleme: 4.11.2022 - 01:35 / Editör: Ozge Selin
Meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikâh masasına oturan Pınar Altuğ, 2009'da kızları Su'yu kucağına alarak, ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda katıldığı 'Mert Vidinli'yle Sıkıştıran Sorular' programınında mutlu evliliği hakında konuşmuştu:

Bu aşk birilerine gösteri olsun ya da birilerine bir şeyi kanıtlama kafasıyla başlamadı. Birbirimizi tanıdık, beraber vakit geçirmekten keyif aldık, o arada birbirimizi sevdik aşık olduk, evlenip bir aile kurma kararı aldık. Buralara kadar geldik. Çok şanslıyız ki bu evlilik güzel bir kız çocuğu ile taçlandı. Su bebek oldu bir genç kız. Yağmur'la birlikte olmaktan ve ortak bir hayat sürmekten çok mutluyuz.

Pınar Altuğ'dan duygulandıran paylaşım!

'ADAMIN BENİMLE GEÇİNMEYE GÖNLÜ VAR'

Pınar Altuğ, 'Evimizin içinde biz ünlü değiliz, anne baba ve çocuk olarak bir çekirdek aileyiz. Birbirimize saygımız ve tanıdığımız alanlar var. Ben hep söylüyorum; 'adamın benimle geçinmeye gönlü var'. Benim de onunla geçinmeye gönlüm var tabi. Hiçbirimiz dört dörtlük değiliz. İkili ilişkiyi sürdürmek istiyorsan ve geçinmeye gönlün varsa bazı şeyleri tolere edebiliyorsun. Hiç geçinmeye gönlün yoksa ‘Neden gözünün üstünde kaşın var' diyerek, sorun çıkarıyorsun. Bizim çok ortak noktamız da var. Doğayı seviyoruz, denizi seviyoruz, deneyimlere açığız. İkimiz de birbirimizin fikirlerine saygılıyız. Fikirlerimizi kestirip atmıyoruz. Dolayısıyla evde sürekli yeni deneyimler için yeni fikirler ortaya çıkıyor” şeklinde konuşmuştu.

'30 SENEDİR VARIM'

1995'te televizyon hayatı başlayan oyuncu, 'Herkesin bir dönemi var. Ben 30 senedir varım. Sürekli dizide oynamıyor olabilirim. Benim de başka işlerim var, ben bir televizyoncuyum. Gece yayını sunuyorum, yarışma tarzı işleri sunuyorum, günlük hayatta törenler sunuyorum. Hep ortada olmak gibi bir iddiam yok. Zaten o çok hasta bir ruha dönüşür' açıklamasını yapmştı.

Pınar Altuğ'dan duygulandıran paylaşım!

'ÇOK ÖZLÜYORUM ANNEM'

1994 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını yayınladı. Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i, 1999 yılında kaybettiği annesi Selma Altuğ'un da yer aldığı kareye, 'Çok özlüyorum annem' notunu düştü. Altuğ'un Instagram gönderisi, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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