. Kadir Doğulu'dan Neslihan Atagül paylaşımı...

Ocak 2021'den bu yana ekranlardan uzak olan ancak 2016'da nikâh masasına oturduğu Kadir Doğulu ile 'Gecenin Ucunda' dizisinde rol almaya başlayan güzel oyuncu Neslihan Atagül, geçtiğimiz günlerde Etiler’deki kuaförüne girerken objektiflere yansımıştı."YAŞIYORUM BU HAYATI"Çocukları her fırsatta çok sevdiğini dile getiren 29 yaşındaki güzel, "Çocuk özlemi çekiyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı vermişti:Bu işler nasip, kısmet işi. İşimiz gücümüz var, onlar başlıyor. 'İstiyorum' derim veya 'İstemiyorum' derim, hiç böyle bir şeyleri şekillendirmeyi tercih etmiyorum açıkçası. Onun için her şeyi akışına bıraktım ben de. Yaşıyorum bu hayatı.YENİ PAYLAŞIMSon olarak ünlü çiftten yeni paylaşım geldi. Eşi Neslihan Atagül'ün kendini kucağına bıraktığı anları 4.2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından peş peşe paylaşan Kadir Doğulu, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.Ünlü ismin, "Kuğu gibi bıraktı kendini iki gözümün çiçeği" notunu yazdığını paylaşımına kayıtsız kalamayan Atagül, eşine "Sevgilim" yazarak cevap verdi.