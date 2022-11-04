. Kaan Yıldırım'dan aşk dolu paylaşım

Oyuncu Kaan Yıldırım, şu sıralar en mutlu günlerini yaşıyor…Aradığı aşkı meslektaşı Pınar Deniz'de bulan Yıldırım, sevgilisini hiçbir an yalnız bırakmıyor.Davetlere birlikte giden, set olmadığı günlerde zaman geçiren sevgililer, geçtiğimiz günlerde yine bir bu kez Pınar Deniz'in doğum günü için bir aradaydı. Mutluluklarını gözler önüne seren çiftten Yıldırım, bugün de aşka geldi.Instagram hesabından sevgilisi ile karelerini paylaşan Yıldırım, “Hep gül, hep gülelim. İyi ki varsın, nice yaşlara sevgilim.” notunu düştü. Bu karelere beğeni yağdı.