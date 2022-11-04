. Demet Özdemir'den yeni düğün fotoğrafı!

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 26 Ağustos olarak belirledikleri nikah tarihlerini olumsuz hava şartları nedeniyle 28 Ağustos'a ertelemişti. İkili, iki günlük gecikmeyle Sarıyer'de bir otelde nikâh masasına oturmuştu. Çiftin nikah şahitliğini Acun Ilıcalı ve Faruk Turgut üstlenirken; ikili, ilk danslarını Zeki Müren'in seslendirdiği ‘Aklımda Sen Fikrimde Sen' şarkısı ile yapmıştı.'HALI KAYDIRMAZ MI O?'Törende üç farklı gelinlik giyen Özdemir'in ilk seçimi sosyal medyada gündem olmuştu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Özdemir'in gelinliğini halı kaydırmaza benzetmişti. Ünlü ismin, birinci gelinliğine; 'Halının altına serdiğim kaydırmaz örtüye benziyor ama mutlu olsunlar', 'Rahmetli babaannemin tel dolabı vardı, gelinliğe bakınca o aklıma geldi niyeyse', 'Şey değil mi ya bu, halı kaydırmaz?' şeklinde yorumlar yağmıştı.YENİ KAREOğuzhan Koç ile mutlu bir evlilik sürdüren Demet Özdemir, sosyal medyada çok konuşulan gelinliğiyle çekilmiş bir düğün fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.Instagram hesabında 15.6 milyon takipçisi olan güzel oyuncunun paylaştığı siyah-beyaz fotoğraf; kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Eşiyle çekilen bu karelerini beyaz kalp emojisiyle paylaşan ünlü isme Oğuzhan Koç da kayıtsız kalamayarak, kalp emojleriyle cevap verdi.