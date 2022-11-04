Cansu Tosun'dan estetik açıklaması

Nişantaşı Citys'te objektiflere yansıyan ünlü oyuncu Cansu Tosun, hemcinslerini kızdıracak açıklamalarda bulundu. Cansu Tosun, estetiğe karşı olmadığını söyledi.

Oyuncu Cansu Tosun, hemcinslerini kızdıracak açıklamalarda bulundu. Nişantaşı Citys'te objektiflere yansıyan oyuncu, estetiğe karşı olmadığını ancak doğallıktan yana olduğunu söyledi.



'TEK ESTETİKSİZ OYUNCU BENİM'



'Tek estetiksiz oyuncu benim, suratımda hiçbir müdahale yok' diyen Cansu Tosun, gerekirse bir proje için estetik yaptırabileceğini ifade etti.



'DOĞAL OLUNCA DAHA MUTLU OLUYORUM'



Cansu Tosun, 'Tabii bir rol için değişmek gerekir, dudağınızın şişmesi gerekir, botoks yaparsınız ya da elmacık kemiği gerekirse yaparsınız. Her şey mümkün artık, gerekmedikçe yapmıyorum. Ben doğal olunca daha mutlu oluyorum' dedi.

