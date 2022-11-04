. Bergüzar Korel kızının doğumunu paylaştı
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Bergüzar Korel kızının doğumunu paylaştı

Bergüzar Korel, 1 yaşına basan Leyla'nın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

Ekleme: 4.11.2022 - 08:55 Güncelleme: 4.11.2022 - 08:56 / Editör: Ozge Selin
Ekranların iki başarılı oyuncusu Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, 2009 yılında dünyaevine girdi. 2010'da oğulları Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, 2020'de Han'a kavuştu.

Ünlü çiftin kızları Leyla ise geçen sene dünyaya geldi. Bergüzar Korel, bugün 1 yaşına basan Leyla'nın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu ve doğum anını anbean yayınladı. Paylaşımına düştüğü not ve yayınladığı görüntülerle dikkat çeken Korel, kısa sürede gündem oldu.

Ünlü oyuncu, kızının doğum gününü şu sözlerle kutladı:

"Sağlıklı ol"

"Her evladımın doğum gününde içimde şükürle karışık bir bir hüzün oluyor.. Fotoğraflarına bakıyorum.. İlk doğdukların an tenlerinin ipeksi yumuşaklığını hatırlamaya çalışıyorum.. Gözlerimi kapıyorum.. Sonra aklımda.. Yeterince öptüm mü? Yeterince sevdim mi? Sımsıkı sarıldım mı? Kokularını iyice içime çektim mi? Koynumda iyice uyuttum mu? Yani acaba kaçırdığım bi anları var mı? Yanaklarının yumuşaklığı sıcaklığı.. Üçünde de kucağıma alana kadar belki de hayatta hiçbir zaman bir daha olamayacağım kadar büyük bir inatla,inançla,güçle,acıyla onları dünyaya getirmeye çalışırken ilk gördüğüm anı doya doya yaşadım mı? Her anları her an daha da kıymetli oluyor.. Canım kızım çok sev kendini.. Abilerinle elleriniz hiç ayrılmasın.. Neşe dolu ol sağlıklı ol.. Dünyaya gelirken ki inadın ve kudretini hep koru.. Hayatta herkesi olduğu gibi kabul et.. Sev.. Ben, önünde arkanda yanında nerede istersen oradayım.. İyi ki doğmuşsun Leyla’m..."

Bergüzar Korel kızının doğumunu paylaştı
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