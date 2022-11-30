. O soruya çok sinirlendi!
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Beyaz Gazete
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O soruya çok sinirlendi!

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile evlilik yolunda ilerlerken yollarını ayıran Thor Saevarsson, bir kadın ve bir erkek arkadaşıyla birlikte Cihangir'deydi. Mekandan ayrılırken muhabirlerin yönelttiği, "Dilan Çiçek Deniz'i çok çabuk unuttunuz galiba?" sorusuna sinirlenen Saevarsson, "Sizi anlamıyorum" demekle yetindi

Ekleme: 30.11.2022 - 09:45 Güncelleme: 30.11.2022 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ve evlilik hazırlığı yapan Dilan Çiçek Deniz ile İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson, sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı. Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; İkiliden Saevarsson, ayrılığın ardından yine Cihangir'de bir kadın ve bir erkek arkadaşı ile birlikte görüntülendi.

GÖRÜNTÜ ALINMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Mekanın kapısı önünde bir süre dostları ile vakit geçiren Thor Saevarsson, basın mensuplarını fark edince panikledi. Kız arkadaşının önünü kapatan Saevarsson, gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.

"SİZİ ANLAMIYORUM"

Thor Saevarsson, mekandan ayrılırken muhabirlerin yönelttiği, "Dilan Çiçek Deniz'i çok çabuk unuttunuz galiba?" sorusuna ise sinirlendi. "Sizi anlamıyorum" diyen Saevarsson, ardından hızla oradan uzaklaştı.

SABAHIN İLK IŞIKLARINA DEK EĞLENDİLER

Saevarsson, geçtiğimiz hafta da Kuruçeşme'deki bir mekanda iki kız ve iki erkek arkadaşıyla sabahın ilk ışıklarına dek eğlenmişti. Sabah saat 05:30 sularında mekandan ayrılan Thor Saevarsson, otomobiline binmeden önce arkadaşlarıyla vedalaşmıştı. Bu sırada Saevarsson'ın, bir kız arkadaşını dudağından öpmeye çalışması dikkat çekmişti. Önce kadınlar, ardından da Thor Saevarsson, indikleri otomobil ile yaklaşık 45 dakika İstanbul turu yaptıktan sonra Levent’te bulunan bir otele giriş yapmıştı.

O soruya çok sinirlendi!

VALEDEN YARDIM İSTEDİ

Basın mensuplarının görüntü aldıklarını fark eden ünlü isim, gazetecilerin yanına gelerek telefonlarına bakmak istemişti. Bu sırada uzaktan kayıt yapan kameradan haberi olmayan Thor Saevarsson, önce otel önündeki valeyi çağırarak, yardım istemişti. Saevarsson, daha sonra muhabirin ensesini tutarak, çekiştirmişti. Thor Saevarsson, patlayan flaşların ardından ise hızlıca otele giriş yapmıştı

"KAVGA ETTİLER" İDDİASI

Öte yandan ikiliden Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz haftalarda Saevarsson ile yer aldığı fotoğrafları sosyal medya hesabından silmiş ve takibi de bırakmıştı. İddiaya göre; ünlü çift, geçen hafta arkadaşlarıyla birlikte Arnavutköy’deki bir mekanda eğlenmişti. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde Deniz ve Saevarsson, bir anda kavga etmeye başlamıştıı. Bir türlü sakinleşmeyen ikilinin kül tablasını yere fırlattığı öne sürülmüştü.

BOĞAZ KÖPRÜSÜ'NDE EVLİLİK TEKLİFİ

Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson'dan Boğaz Köprüsü'nde sürpriz bir evlilik teklifi almıştı. "Evet" yanıtını vererek Saevarsson ile hayatını birleştirme kararı alan ünlü oyuncu, "Çok hazırlıksız yakalandım. Çok mutluyum, hala şoktayım. Köprü üstünde evlilik teklifi yapmasının nedeni; benim Asya'da, onun Avrupa'da olması. Onun için böyle bir sürpriz yapmış" demişti. Evlilik teklifi sonrası mutluluğunu takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Dilan Çiçek Deniz, bu fotoğrafına, "Evet' dedim!" notunu düşmüştü. Takipçileri ise Deniz'in tektaşını sergilediği gönderiye, "Mutluluklar!" yorumları yağdırmıştı.

AİLESİYLE TANIŞMIŞTI

"Evlilik tarihi henüz belli değil. Zaten belli olursa siz öğrenirsiniz" açıklamasını yapan ikili, daha sonra yeni yılı İzlanda'da karşılama kararı almıştı. Soluğu sevgilisinin memleketinde alan Dilan Çiçek Deniz, Saevarsson'ın ailesiyle tanışmayı da ihmal etmemişti.

"KAYINPEDER"

Thor Saevarsson'ın babasıyla birlikte objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, gönderisinde, "Hanımlar, beyler; kayınpeder..." notunu düşmüştü. Deniz'in bir hayli neşeli olduğu da dikkatlerden kaçmamıştı.

O soruya çok sinirlendi!


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