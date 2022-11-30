. Gülben Ergen'den nafaka açıklaması
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Gülben Ergen'den nafaka açıklaması

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, nafaka kalan kadınlarla ilgili düşüncesini dile getirdi: Nafaka alan kadınlarımızı ayakta alkışlıyorum

Ekleme: 30.11.2022 - 09:14 Güncelleme: 30.11.2022 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık (186 bin Türk lirası) nafakanın azaltılıp Türk lirası olarak ödenmesi talebi kısmen kabul edilerek 70 bin Türk lirasına düşürüldüğü mahkeme kararını istinaf mahkemesi reddetti.

10 bin dolar ödemeye devam

İstinaf mahkemesi 70 bin Türk lirası olarak kabul edilen kararı bozarak, 10 bin dolar nafaka ödemesine hükmetti. Dünün en çok konuşulan nafaka haberinden sonra ünlü şarkıcı Gülben Ergen bir paylaşım yaptı. Erhan Çelik ve Mustafa Erdoğan olmak üzere iki evlilik yapan ve 3 çocuğu olan Gülben Ergen, Ahu Yağtu'nun nafaka savaşını kazanmasıyla ilgili tweet attı.

Ayakta alkışlıyorum"

Erhan Çelik'ten talep etmese de çocuklarının babası Mustafa Erdoğan'dan nafaka alan Ergen şunları yazdı:

"Nafaka alan kadınlarımızı ayakta alkışlıyorum"

Gülben Ergen'den nafaka açıklaması
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