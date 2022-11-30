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Defne Samyeli ekranlara dönüyor!

Bir süredir ekranlardan uzak olan Defne Samyeli, iddialı bir diziyle ekranlara dönüyor

Ekleme: 30.11.2022 - 09:39 Güncelleme: 30.11.2022 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, Atv'nin yeni sezondaki başarılı işlerinden olan Aldatmak dizisine dahil oldu. Samyeli, Aldatmak dizisinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Cem Bender, Caner Şahin ve Feyza Sevil Güngör'le birlikte başrolde oynayacak.

Elmas oluyor

Perşembe akşamları seyirciyi ekran başına toplayan dizide Samyeli, Elmas isminde bir avukata hayat verecek.

Teklif yağıyor

En son Star Tv'de yayınlanan Sol Yanım dizisinde rol alan Defne Samyeli'nin, bu sezon Yalı Çapkını ve Ömer dizilerinden de teklif aldığı fakat reddettiği biliniyordu
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