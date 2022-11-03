. Uğur Aslan'a hayranlarından yoğun ilgi...

Kanal D'de ekranlara gelen 'Yargı' dizisinde canlandırdığı 'Eren komiser' karakteriyle sevenlerinin takdirini toplayan başarılı oyuncu ve şarkıcı Uğur Aslan, önceki gün İstinyePark'da görüntülendi.

Yakın arkadaşlarıyla birlikte AVM'ye gelen Uğur Aslan, uzun süren alışveriş turunun ardından çıktığı Markalar Sokağı'nda objektiflere yansırken, neşesinin yerinde olduğu gözlendi.Türk ve yabancı hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Uğur Aslan, sevenlerinin fotoğraf isteklerini geri çevirmedi. Yakın arkadaşlarıyla kahve içen ünlü oyuncu, daha sonra özel aracıyla AVM'den ayrıldı.