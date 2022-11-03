Özcan Deniz ifade verdi

Eski eşi tarafından darbedildiğini öne sürerek dava açan Özcan Deniz duruşmada, "Amacım Feyza Aktan'ın sürekli ileri seviyeye taşıdığı şiddet eylemini yasalar dahilinde engellemektir." dedi.

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasında suralar durulmuyor.



Olaylı bir boşanma süreci yaşayan Deniz, eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanmış, davadan beraat etmişti. Velayeti annede olan oğlunun okula gitmediğini öğrenen şarkıcı, aktan'ın evine gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışmada genç kadın Deniz'e saldırarak tokat attığı iddia edildi.



2 ayrı suçtan dava açıldı



Bunun üzerine çift yeniden mahkemelik oldu ve Feyza Aktan hakkında ‘kasten yaralama' ve ‘mala zarar verme' suçlarından dava açıldı. Olayla ilgili duruşma bugün görüldü. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki Özcan Deniz ile avukatları hazır bulundu. İHA'nın aktarımına göre; tutuksuz sanıklar Feyza Aktan ile Eda Aktan duruşmaya katılmazken, avukatları ise duruşmaya katıldı.



'Kuzey'in okula gelmediğini söylediler'



Duruşmada beyanda bulunan müşteki Özcan Deniz, ‘'Olay tarihinde oğlumun velayet günü kanunen bendeydi. Çocuğum anaokuluna gidiyordu. Feyza Aktan, çocuğun okula gitmesiyle ilgili sorun çıkartıyordu. O gün okuldan aradılar ve oğlum Kuzey'in okula gelmediğini söylediler. Ben de hem çocuğumu almak hem de bu konuyu konuşmak için eve gittim. Bana ‘bekle' dediler. Yarım saat sonra çocuk hazırlanmamıştı. Ben de Feyza'ya çocuğun neden hazır olmadığını sordum.'' şeklinde konuştu.



'Bana şiddetli bir şekilde saldırmaya başladı'



O sırada sanık Feyza Aktan'ın öfkelenerek elini tırnaklarıyla çizdiğini söyleyen Deniz beyanının devamında, ‘'Ben de bunu yapmaması gerektiğini ve çocuğu hazırlamasını istedim. Çocuğu yere bırakan Feyza Aktan, daha da sinirlenerek bana şiddetli bir şekilde saldırmaya başladı. Ardından orada kameraların olduğunu anladı ve benim de kendisine saldırmam için üstüme daha da gelerek beni tahrik etmeye başladı. Benim üstümü başımı parçalayan Feyza Aktan'ın bu durumunu oğlum görmeye başladı ve ‘baba' dedi. O sırada Feyza, içeri alayım derken çocuğun kafasını kapıya çarptı. Sonra tekrar dışarı çıkan Feyza, ‘bana kameraların önünde şov yapma' diye bağırarak kendisi kameraların önünde kendisini illegalleştirmeye çalıştı.'' ifadelerini kullandı.



'Amacım tamamen Feyza Aktan'ın şiddetle ilgili durumunu törpülemek'



Deniz mahkemedeki beyanının devamında, ‘'Ardından jandarmaya haber verdim. Çocuğumu karakolda icra yoluyla Feyza'dan aldım. Feyza beni evin içine çekmeye çalıştı, mesajlar attı ancak çocuğum hasta olduğu zaman evine birkaç kez gitmek zorunda kaldım. Amacım tamamen Feyza Aktan'ın şiddetle ilgili durumunu törpülemek ve bunun suç olduğunu anlamasını sağlamaktır. Onun sürekli ileri seviyeye taşıdığı şiddet eylemini yasalar dahilinde engellemektir. Şikayetimin asıl sebebi de budur. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum.'' dedi.



Duruşma ertelendi



Ara kararını açıklayan mahkeme, davaya konu şiddeti içeren kamera kayıtlarının istenmesine ve görüntülerde kriminal incelemelerinin yapılması için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

