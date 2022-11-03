Kaan Yıldırım'dan büyük jest!

Kaan Yıldırım, kız arkadaşı Pınar Deniz'in yeni yaşını 60 kişilik arkadaş grubuyla birlikte kutladı. Deniz'e jest yapan Yıldırım, gece için Armutlu'daki bir mekânı kapattı.

Oyuncu Kaan Yıldırım, kız arkadaşı Pınar Deniz'e doğum günü jesti yaptı. Yaklaşık 3 aydır Pınar Deniz ile beraber olan Yıldırım, Armutlu'daki Steakroom adlı mekânı kapattı. Geceye, aralarında 'Yargı' dizisinin oyuncularının da yer aldığı 60 kişilik davetli topluluğu katıldı. Yıldırım'ın bu jesti 100 bin liraya mal oldu. Çıkışta mutluluk pozları veren ikili, kendilerine yöneltilen sorulara yanıt verdi. 29 yaşına giren Deniz, çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Bana sürpriz yaptıklarını düşündüler ama yapamadılar. Kaan evden 'sete gidiyorum' diye çıkınca anladım bir şeyler olacağını. Dizideki avukat Ceylin gibi ince eleyip sıkı dokudum ve sürprizi önceden anladım" deyip ardından kahkahayı bastı.



TEK DİLEĞİ MUTLU OLMAK



İkili, Pınar Deniz'in yeni yaşında sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl dilediklerini dile getirdi. Deniz, yer aldığı 'Yargı' dizisini de değerlendirdi. Reytinglerde birinci olan yapımla ilgili Deniz, "İkinci sezondayız ve hâlâ hep birinciyiz. İnşallah hep böyle devam eder. Sette bildiğim ve sevdiğim insanlarla çalışıyorum. Herkes için de bu böyle. Bence başarının sırrı bu. 'Yargı', yargı dağıtmaya devam ediyor" dedi.



