. Güven Kıraç'tan flaş açıklama...
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Beyaz Gazete
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Güven Kıraç'tan flaş açıklama...

Oyuncu Güven Kıraç ile genç sevgilisinin samimi görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü isim ile Başak Kıraç'ın 12 yıllık evliliklerinin, basına da yansıyan bu kareler nedeniyle bittiği iddia edilmişti. Kıraç, "Hakkımda çıkan haberlere sessiz kalmıştım ancak işin doğrusunu yazmak istedim" diyerek, konuyla ilgili olarak günler sonra ilk açıklamayı yaparken, çok konuşulan 'yaş farkı' detayına da değindi.

Ekleme: 3.11.2022 - 01:49 Güncelleme: 3.11.2022 - 01:51 / Editör: Ozge Selin
Güven Kıraç, geçtiğimiz eylül ayında özel hayatıyla gündem olmuştu. Oyuncu, esmer bir kadınla Beyoğlu Asmalımescit'te bir mekanda eğlenmişti. Samimi görüntüler sergileyen ikiliden Kıraç, kız arkadaşına eliyle mısır yedirmişti. Ünlü oyuncu, mekanın içerisinde de kız arkadaşını birçok kez öpmüştü. El ele mekandan çıkan ikili, basın mensuplarını karşılarında görünce şaşkınlıklarını gizleyememişti.

YÜZÜNÜ GİZLEDİ!

Kameraları fark edince ellerini bırakan ve sokakta ayrı ayrı yürümeye başlayan ikiliden genç kadının, yüzünü gizlemesi dikkat çekmişti. Oyuncunun yanındaki arkadaşları ise görüntü alınmasını engellemeye çalışmıştı. Muhabirlerin evli olduğunun hatırlatmasının ardından adımlarını hızlandıran Güven Kıraç ve sevgilisi, soruları yanıtsız bırakmayı tercih etmişti.

Güven Kıraç'tan flaş açıklama...

12 YILLIK EVLİLİK BİTTİ!

'Masumiyet' (1997) ve 'Gemide' (1998) filmleriyle hafızalarda yer eden, çok izlenen dizilerde de kamera karşısına geçen 54 yaşındaki Güven Kıraç'ın, Maya adında bir kız çocukları olan 12 yıllık eşi Başak Kıraç'la anlaşmalı olarak boşandı.

SAMİMİ GÖRÜNTÜLER!

Söz konusu görüntüler nedeniyle 12 yıllık evliliğinin bittiği konuşulan Güven Kıraç, geçtiğimiz hafta genç sevgilisi ile bir kez daha objektiflere yansımıştı. Beyoğlu Asmalımescit'te bir mekanda öpüşürken yakalanan ünlü oyuncu, inkar ettiği kız arkadaşı ile birlikte samimi görüntüler vermişti.

Güven Kıraç'tan flaş açıklama...

YİNE İNKAR ETTİ!

Güven Kıraç, mekan çıkışında basın mensuplarının sevgilisini sorması üzerine, “Siz ortalığı karıştırıyorsunuz. Sizinle konuşacak bir konum yok, bakın işinize!” şeklinde tepkili bir cevap vermişti.

Güven Kıraç'tan flaş açıklama...

'BOŞANMA SON NOKTADIR'

Bir süredir 'ihanet' iddiasına sessiz kalmayı tercih eden Güven Kıraç'tan tepki geldi. Usta oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

Özel hayata saygı lütfen! Daha önce özel hayatımla ilgili çıkan haberlere sessiz kalmıştım ancak yine benzer haberler çıkınca işin doğrusunu yazmak istedim. Bir ilişkinin, bir evliliğin bitmesi boşanmadan çok önce oluyor, boşanma son noktadır. Çiftler bazen anlaşamaz ve ilişkileri bitebilir. Biz de anlaşmalı olarak boşandık, saygı ve sevgi çerçevesinde kızımızın ebeveynleri olarak kalacağız. Çıkan haberler beni olduğu kadar ailemi de üzmekte. Ayrıca benim ve kız arkadaşımın yaşları ve kız arkadaşım ile aramdaki yaş farkına ilişkin haberler de gerçeği yansıtmamaktadır. Ben 54 yaşındayım. Sizlerden özel hayatıma saygı gösterilmesini rica ediyorum. Açıklamalarımdan sonra çeşitli yayın organlarında ve mecralarda hatalı ve gerçek dışı yayın yapan kişilerden de gereği özeni göstermelerini bekliyorum.

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